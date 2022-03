Rapaz foi preso por tráfico de drogas na Santa Terezinha

Um rapaz de 22 anos foi preso por tráfico de drogas na quarta-feira, dia 16, por volta das 16h, na Vila Santa Terezinha, pela equipe da Polícia Militar do cabo Salomão e do soldado Amauri.

Há dias, os policiais vinham recebendo denúncias de que um rapaz estava traficando drogas na ponte da Avenida Brasil, próximo a um bar e utilizava de um veículo para transportar a droga da casa dele para o local. O rapaz já era conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico desde a adolescência.

No dia 16, durante patrulhamento, os PMs viram ele saindo da casa. Foi dado ordem de parada e ele tentou se esquivar da abordagem, porém acabou parando o veículo. Ao ser questionado onde residia, passou outros endereços várias vezes. Contudo, devido a persistência da equipe, ele revelou onde realmente morava.

Indagado se tinha drogas em casa, informou que tinha uma porção grande de maconha e uma balança. Com autorização do rapaz, os policiais entraram no imóvel.

Ele indicou a equipe o armário da lavanderia, onde estava uma porção grande de maconha e junto a ela, foram localizadas, sete pedras de crack embaladas, uma faca com resquício de droga, diversas embalagens plásticas e R$ 368,00.

Prosseguindo as buscas dentro do guarda roupa, foi localizada uma porção de cocaína, uma balança de precisão na cozinha dentro de um pote de arroz e uma porção grande de cocaína.

Continuando com as buscas no quintal, dentro do compartimento de pilhas de um rádio foram localizadas mais quatro porções de maconha. O rapaz assumiu a propriedade das drogas e dos objetos, bem como, admitiu estar realizando o tráfico. Ele foi apresentado no Plantão Policial, onde o delegado ratificou a voz de prisão e o rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça.