Univesp abre inscrições para o vestibular 2022

As inscrições para o vestibular 2022 do Polo de Vargem Grande do Sul da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), têm início nesta terça-feira, dia 22, e seguem até o dia 25 de abril. As inscrições, com valor de R$ 45,00, são realizadas exclusivamente através do link univesp.br/vestibular. O início das aulas está previsto para agosto de 2022.

Os cursos oferecidos são de Licenciaturas em Letras, Matemática e Pedagogia; Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Administração Pública, além de dois novos cursos, Bacharel em Administração e Tecnólogo em Processos Gerenciais.

A prova, com questões objetivas e redação, será realizada no dia 22 de maio, às 13h. A empresa organizadora seguirá todas as recomendações sanitárias de prevenção à Covid-19, em vigência na data. O candidato deverá seguir imediatamente para o ambiente da prova e evitar aglomerações. A lista completa dos locais dos exames também estará disponível em: vestibular.univesp.br, no dia 13 de maio. O gabarito oficial será divulgado em 23 de maio, no site do vestibular.

O local oficial da prova será informado no dia 13 de maio, através do site vestibular.univesp.br, sendo de responsabilidade dos inscritos a verificação das orientações e informações para realização do vestibular.

Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais. Também será possível, caso queira, fornecer os números de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2019, 2020 e 2021, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final.

Caso o candidato tenha dúvidas ou dificuldades com a inscrição do vestibular, ele deve entrar em contato na Central de Atendimento da Fundação Vunesp das 8h às 18h, em dias úteis, pelo telefone (11) 3874-6300.

Em Vargem Grande do Sul, o polo da Univesp está situado no prédio da Escola Gilda Bastos, localizada na Rua São Braz, nº 200, no Jardim Santa Terezinha.

Isenção de taxa

De terça-feira, dia 22, a sexta-feira, dia 25, as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção da taxa.

No mesmo período, também poderá ser concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição aos candidatos que estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação.

A redução também poderá ser concedida aos candidatos que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou desempregados. Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição, basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”.