Canil da GCM participou de competição em Itu

O Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul participou do 12° campeonato de cães de polícia das Guardas Civis Municipais do Brasil na cidade de Itu, no domingo, dia 20.

O evento, cuja comissão organizadora é composta pelas próprias GCMs, contou com a presença do vice-prefeito de Itu, Luciano Ribeiro, representando o prefeito Guilherme Gazzola, e do Comandante da Guarda Civil Municipal da cidade sede, Rovaldo Martins Leite. O Campeonato recebeu ainda a presença da deputada Letícia Aguiar e da vice-prefeita de Santana de Parnaíba, Rosália Dantas, ambas apoiadoras das Guardas Civis Municipais, conforme reportagem da página da prefeitura de Itu na Internet.

Canis das cidades de Itu, Limeira, Teresópolis, Mogi Guaçu, Barueri, Vargem Grande do Sul, Suzano, Santana de Parnaíba, Tietê, Valinhos, Porto Feliz, Capivari, Sumaré, Rio Grande da Serra, Itatiba, Tatuí, Itapeva, Vinhedo, Salto, Campinas, Embu das Artes, Suzano, Jundiaí, São Vicente, São Roque, Indaiatuba, Cabreúva, Guarulhos, Monte Mor, Piracicaba e São Sebastião do Paraíso (MG)

Neste ano o campeonato contou com quatro modalidades: faro de drogas, abordagem com apoio de cães, pista de obstáculos e morfologia canina. O Canil de Vargem ficou em 18º lugar no evento, que é voltado para as guardas civis municipais e forças de segurança pública. No campeonato, os participantes devem mostrar o trabalho de abordagem de uma equipe especializada de canil.

A equipe do Subinspetor Charles, os GCMs Rafael e Erik e o cão K9 Scotty compareceram e participaram do evento, que reuniu ao todo 35 equipes de Canil.