Rapaz foi preso após golpear homem com facão, ameaçar policiais e ser baleado pela PM

No domingo, dia 20, a equipe do cabo Salomão e soldado Amauri foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no Jardim Paulista, por volta das 17h50. Na ocasião, um rapaz estaria com um facão e teria ferido uma pessoa. Assim, duas outras equipes da PM compareceram no local, os cabos Ricardo e Querino, e os cabos Prates e Leite.

Segundo informações da Polícia Militar, em contato com as duas solicitantes, os policiais foram informados que o rapaz desferiu um golpe de facão em seu pai e destruiu o veículo dele, um Gol vermelho. As mulheres ainda relataram que o rapaz havia ameaçado todos que lá estavam. Com isso, a equipe foi até a Rua Afonso Buzato, onde viram o rapaz sentado na calçada.

Ao ver os PMs, ele levantou, tirou sua camisa, seu relógio e pegou um facão que estava ao seu lado, caminhando em direção aos cabos Querino e Ricardo com passos largos. Ele dizia em voz alta que iria matar os policiais militares que lá estavam.

Os policiais realizaram movimentações para evitar contato próximo com o autor, sendo utilizado também, uma das viaturas como abrigo. Porém, em certo momento, o cabo Querino ficou em risco de ser golpeado com o facão pelo autor. Visando a proteção da equipe e do próprio rapaz, que estava agressivo e tentava atingir os PMs, o cabo Ricardo efetuou dois disparos de arma de fogo contra o rapaz para cessar a agressão.

Devido a grande exaltação do autor, não foi possível acertá-lo, porém segundo os relatos da PM, ele continuou atentando contra a vida dos policiais. Assim, o cabo Ricardo efetuou mais um disparo de arma de fogo, acertando o rapaz no abdômen.

Após esse terceiro disparo, a arma do policial travou e, mesmo sendo atingido, o rapaz permaneceu em pé e continuou caminhando com o facão em sua mão por cerca de quinze metros em direção ao cabo Querino e depois retornou caminhando de costas, mas continuou ameaçando os PMs, dizendo que iria matá-los.

Neste momento, o policial militar Prates, em porte de uma taser, a arma de choque, conseguiu ângulo e realizou um disparo nas costas do homem, acertando-o. Porém, devido a extrema exaltação do rapaz, foi necessário um segundo disparo, fazendo desta vez, que o autor caísse ao chão. Mesmo no chão, ele continuava com o facão na mão e tentando se levantar. O cabo Leite, utilizando a tonfa, conseguiu tirar o facão da mão do autor.

Dos disparos realizados contra o rapaz, dois acertaram a viatura da polícia. Com a necessidade de preservar o local onde o rapaz havia sido alvejado, foi necessário que o policial Leite movimentasse a viatura de local. O rapaz foi algemado e levado ao Hospital de Caridade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde passou por procedimento cirúrgico e permaneceu internado sob escolta policial.

O delegado e a equipe da perícia foram ao local, apreendendo o facão, uma camisa, um relógio e demais itens pertencentes ao rapaz. Também foi apreendida a arma do cabo Ricardo, um carregador com doze munições intactas e três deflagradas e quatro dardos com fio de condução de energia usado na taser. O rapaz permaneceu preso e as partes foram liberadas após esclarecimentos.

Carro foi danificado pelo homem detido. Foto: Polícia Militar