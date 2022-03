5º Torneio de Pesca na Barragem será na Sexta-feira Santa

Durante reunião realizada esta semana no gabinete do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), foi definido que o 5º Torneio de Pesca na Barragem Eduíno Sbardellini será realizado este ano no dia 15 de abril, feriado da Sexta-feira Santa. O prefeito estava para decidir a data, se seria na Sexta-feira Santa, como ocorreu em todos os anos anteriores ou no Domingo de Páscoa, dia 17 de abril. Na reunião acabou prevalecendo a tradição e o cumprimento da lei municipal que instituiu o dia do Torneio de Pesca como sendo na Sexta-feira Santa.

O último torneio aconteceu no dia 19 de abril de 2019, mas devido à pandemia da Covid-19, ele deixou de ser realizado nos anos de 2020 e 2021. Com a diminuição da contaminação da Covid-19 e por ser um espaço aberto, a prefeitura achou por bem realizar o torneio, tomando todos os cuidados e seguindo todo o protocolo contra a disseminação da doença, segundo explicou o prefeito.

O torneio está sendo coordenado pelo departamento do Meio Ambiente e Agricultura e contará com a participação do departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR), Assessoria de Comunicação, Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Guarda Civil Municipal, Segurança e Trânsito, além de voluntários.

Conforme já adiantado pela Gazeta, serão soltos na represa 1.500 kg de tilápia e cerca de 300 kg de patinga, um cruzamento do pacu com o peixe pirapitinga, muito apreciado pelos pescadores pela sua esportividade e sabor da carne.

Sorteios

No dia do evento serão sorteados dezenas de brindes aos presentes e prêmios às pessoas que se destacarem nas diversas categorias. O torneio de pesca atrai centenas de pessoas entre crianças, jovens, mulheres, idosos, alguns mais experientes e outros pescando pela primeira vez no entorno da barragem.

Como nos anos anteriores, o torneio deve ter início por volta das 7h e término previsto para as 11h30. Como sempre aconteceu, é certo que haverá os madrugadores que levantam cedo para disputar os melhores lugares de pesca.

Categorias

Este ano a comissão encarregada de premiar as categorias não vai dar prêmio a quem pegar a maior quantidade de peixe. Serão premiadas as seguintes categorias: maior peixe e o peixe mais pesado para as categorias mirim (5 a 10 anos), jovem (11 a 17 anos), mulher (18 anos para cima), homem (18 anos para cima), melhor idade (acima de 60 anos), pescador mais jovem, pescador mais velho e pescador/a caracterizado. Também serão premiados os melhores causos contados pelos presentes. Toda a infraestrutura para acolher as centenas de pessoas que participam do torneio, será realizada pela prefeitura, com a instalação de banheiros químicos, bebedouros de água, segurança e distração para as crianças.