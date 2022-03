Cultura retoma calendário e Festa das Nações será em setembro

Com a diminuição dos casos da Covid-19 em todo país e também em Vargem Grande do Sul, com o aumento da cobertura de vacinação, muitas atividades que estavam suspensas pelo risco de aglomeração e contágio pela doença, estão sendo retomadas. Assim, eventos esportivos e culturais estão voltando a acontecer com a presença de público. Dessa forma, o Departamento Municipal de Cultura e Turismo informou à Gazeta de Vargem Grande que o calendário de festejos da cidade foi reativado e as datas dos eventos, definidas. Entre as novidades, está a realização da Festa das Nações, que tradicionalmente ocorria em maio, no mês de setembro.

A diretora de Cultura e Turismo, Márcia Iared, falou à Gazeta sobre a retomada. “Tendo em vista finalmente a liberação das festividades, graças a gradual superação da Pandemia, o Departamento de Cultura e Turismo em reunião com o prefeito Amarildo definiu o novo Calendário de Eventos para 2022”, confirmou Márcia.

CAMINHADA DA VIA CRUCIS

O primeiro evento desta retomada, será a Caminhada da Via Crucis, que acontece no trecho de Vargem no Caminho da Fé, onde foram construídas as estações que marcam o calvário e ressureição de Jesus Cristo, além do monumento aos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, no Rio Paraíba. “Neste próximo 1° de Maio acontecerá depois de dois anos a 3ª Caminhada da Via Crucis, ato que reuniu na última edição mais de 2.000 pessoas que completaram os 12 quilômetros de extensão deste marco religioso de Vargem Grande do Sul”, disse a diretora.

JUNHO

No mês seguinte, em junho, será realizado em data ainda a ser definida, o Encontro de Carros Antigos. “As tratativas em andamento com a equipe de organizadores do Encontro de Carros Antigos, deverão confirmar a data deste delicioso encontro, sempre animado com músicas que deverá acontecer durante dois dias na Represa Eduino Sbardelini”, detalhou a diretora de Cultura.

ROMARIA

A Comissão Organizadora da 48ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana deverá se reunir nos próximos dias para delinear as providências necessárias para a realização da 49ª edição do evento, que está marcado para o dia 29 de julho. “Este recomeço depois de dois anos demandará grande trabalho de divulgação, tendo em vista o fato da dificuldade de divulgação em muitas cidades distantes que compareciam por saber que ela sempre acontecia no último domingo de julho e nem todos terão acesso às divulgações, depois deste hiato de dois anos”, observou dona Márcia.

Festa das Nações

Tradicionalmente realizada em maio, a Festa das Nações foi remarcada para setembro, para a mobilização necessária dos envolvidos, ensaios das apresentações pelos alunos das escolas de Vargem, artistas da cidade e grupo de voluntários da Cultura. Dessa forma, a festa foi agendada para os dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. “A esperada Festa das Nações acontecerá neste ano em comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil, do mês de Setembro”, confirmou a diretora da Cultura.

VIVA A ARTE

“A bem-sucedida live hibrida Viva a Arte, realizada no ano passado com o intuito de revelar novas vozes deverá ter nova edição no próximo mês de outubro, em data ainda a confirmar”, explicou Márcia.

PARADA DE NATAL

“Na expectativa de que com os devidos cuidados os eventos tenham ocorridos segundo as expectativas nesta retomada, finalizaremos então o ano com um dos eventos que mais mobiliza a população, que é a Parada de Natal, encerrando assim 2022, com muita Luz, Paz e Esperança em nossa cidade”, comentou dona Márcia. “Esperamos que tudo aconteça conforme planejado, contando assim com os cuidados habituais que sabemos ser necessário, para que juntos possamos a cada dia dar um passo a mais na erradicação desta Pandemia, rumo à saúde coletiva”, finalizou a diretora de Cultura e Turismo da prefeitura de Vargem Grande do Sul.