Morador do Jd. Santa Luzia se queixa de velocidade de veículos

Um dos bairros mais novos de Vargem Grande do Sul, o Jardim Santa Luzia, na saída para a estrada de Itobi, cresceu rapidamente e já conta com muitos moradores. E a proximidade com a estrada tem gerado preocupação em quem vive no local.

Recentemente, a Gazeta de Vargem Grande foi procurada por um morador do Santa Luzia, que preferiu não ter seu nome divulgado. Ele contou que a velocidade dos veículos que entram no bairro tem colocado a segurança dos pedestres em risco. “Aqui no bairro Jardim Santa Luzia, temos um grande problema que é a questão de falta de segurança nas ruas por conta de veículos circularem em alta velocidade. Aproveitam a pista que vai para Itobi e ficam correndo muito. Animais são atropelados com frequência. Logo, infelizmente, serão pessoas”, observou.

Ele questiona se o acesso ao bairro segue as normas de segurança no trânsito e observou que não existe calçada para os moradores saírem do bairro em segurança. “Já saímos direto para a pista. Aí nos deparamos com carros, motos em alta velocidade. Será que a prefeitura ou departamento de trânsito não poderiam fazer nada? Será que irão esperar atropelar uma criança para tomar atitude?”, questiona.

Ele comentou que moradores pediram apoio a vereadores, mas que ainda não obtiveram uma melhora no local.

Prefeitura

O Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran) respondeu à Gazeta que em relação a entrada e saída do Jardim Santa Luzia, o local respeita as dimensões estabelecidas no código de Trânsito Brasileiro. “A saída encontra-se devidamente sinalizada com a sinalização R1 Parada obrigatória bem como pintura de solo”, informou.

Foi dito ainda que o Departamento de Trânsito irá realizar nos próximos dias melhorias na sinalização do local como aplicação de placas de velocidade e pintura de solo de atenção, a fim de melhorar a segurança naquele local.