Representantes de Vargem participam do 64º Congresso Estadual de Municípios

Representantes do Executivo e do Legislativo de Vargem Grande do Sul estão em Campos do Jordão, participando do do 64º Congresso Estadual de Municípios. Organizado pela Associação Paulista de Municípios (APM), evento reúne representantes das 645 cidades do Estado. A abertura ocorreu na segunda-feira, dia 28, com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB).

De acordo com o informado, com o tema “O Novo Municipalismo na Construção da Democracia”, o evento aborda a importância do protagonismo dos municípios na construção de uma sociedade mais justa e democrática, pautada nos princípios de governança e sustentabilidade.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes(PSDB) e Juliano Scacabarozi, diretor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, acompanharão o congresso até a quarta-feira, dia 30, quando será seu encerramento.

Pela Câmara Municipal, seguiram nesta terça-feira, dia 29 e permanecem até amanhã os vereadores Paulinho da Prefeitura (PSB), Canarinho (PSDB) e Danutta Rosseto (Republicanos), que ficam até a quarta-feira. Os vereadores viajaram com recursos próprios, uma vez que não houve quórum para a apreciação do projeto de lei que iria subsidiar essa viagem, conforme reportagem publicada pela Gazeta de Vargem, na edição de sábado, dia 26.

Prefeito Amarildo acompanha abertura do Congresso. Foto: Arquivo Pessoal