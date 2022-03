Paulo Guerra leva ouro na 1° Etapa Circuito Nacional Caixa de Atletismo Paralímpico

A primeira fase nacional de atletismo do Circuito Paralímpico Loterias Caixa foi realizada no final de semana do dia 12, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Ao todo, 230 atletas se inscreveram para o evento que marca o retorno das competições nacionais de alto rendimento. Entre os competidores, estava o vargengrandense Paulo Guerra, que faturou a medalha de ouro em sua prova.

A última vez que ocorreu uma competição em nível nacional, aberta para todos os atletas, foi no segundo semestre de 2019. Devido à pandemia da Covid-19, o calendário foi suspenso em 2020 e 2021, ano em que foi realizada apenas a seletiva para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Paulo foi o primeiro vargengrandense a disputar uma olimpíada, terminando sua participação em oitavo lugar no salto em altura.

O Circuito Loterias Caixa é idealizado e organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro desde 2005 e conta com o patrocínio das Loterias Caixa. Neste primeiro semestre, ainda serão realizados o Campeonato Brasileiro, no mês de maio, e a 2ª Fase Nacional, em junho. Ambos ocorrerão no CT Paralímpico.

Ouro

Paulo Guerra, que disputa salto em altura na classe T47, que engloba atletas com deficiências nos membros superiores, foi o campeão da modalidade. “Foi a minha primeira prova do ano. Estou muito feliz e grato pelo meu resultado, pois estou a 4 centímetros da minha melhor marca do ano passado, que foi 1.84 metro, que foi feita nas paralimpíadas de Tóquio”, comentou o atleta. “Agora é continuar treinando e me dedicando cada vez mais em meus resultados, visando para o mundial de Atletismo para o ano que vem”, afirmou.