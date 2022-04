Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Noel Rosa (Noel de Medeiros Rosa OMC)

Nasc.: 11/12/1910 – Rio de Janeiro, RJ.

Morte: 04/05/1937 – Rio de Janeiro, RJ.

Atividades: Sambista, bandolinista, violinista, cantor e compositor

Noel Rosa é aclamado como um dos mais importantes artistas da música brasileira. Foi um dos responsáveis por levar o samba feito nos morros para a rádio, popularizando um gênero, que até então, ficava restrito as periferias do Rio de Janeiro.

Noel era de família de classe média, tendo estudado no tradicional Colégio São Bento. Adolescente, adorava tocar bandolim de ouvido e tomou gosto pela música, logo passou a tocar violão, tornando-se figura conhecida na boêmia carioca. No início dos anos 30, ingressou na faculdade nacional de medicina, mas abandonou o curso depois de 2 anos para viver de música. Nessa época, já tinha feito parte do Bando dos Tangarás, ao lado de João de Barro (Braguinha), Almirante Alvinho e Henrique Brito.

Em 1930, o sucesso chegou com o lançamento de “Com que roupa?”, samba que é um clássico da Música Popular Brasileira.

Noel revelou-se um talentoso cronista do cotidiano com Wilson Batista, que protagonizou uma polêmica rivalidade, no qual os sambistas se atacavam através de sambas ofensivos e irônicos, dentre esses se destacam dois clássicos: “Feitiço da Vila” e “Palpite Infeliz”.

Em 1933, Almirante gravou uma composição de Noel em parceria com Kid Pepe, o samba: “O orvalho vem caindo”, que se tornou um sucesso no carnaval de 1934. Noel era mulherengo. Em 1934 casou-se com Lindalva, porém não largou a vida boêmia. Ainda em 1934, conheceu Ceci dançarina, o grande amor de sua vida que serviu de inspiração para sambas como: “Último desejo”, “Dama do cabaré” e “Pra que mentir”.

Mesmo acometido por uma tuberculose, não deixou a vida boêmia. Faleceu em 04 de maio de 1937, em sua casa.

Fonte: Wikipédia

Obrigado Noel Rosa, por tudo que fizeste a Música Popular Brasileira.

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho