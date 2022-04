Governador pode desistir de ser candidato a presidente da República

Prefeito em São Paulo, aguarda decisão de Doria

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) está em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes para assinar mais um convênio e deve aguardar até as 16h, quando o governador João Doria (PSDB) fará um pronunciamento a respeito se vai mesmo desistir de disputar a presidência da República e terminar seu mandato como governador do Estado de São Paulo.

De acordo com o noticiado pela Folha de S. Paulo, Doria avisou que não concorrerá mais à Presidência e também não deverá transmitir o governo para o vice Rodrigo Garcia (PSDB) como estava previsto para acontecer hoje, quinta-feira, dia31 de março.

O vice governador Rodrigo Garcia deveria assumir o cargo de governador de São Paulo e sair candidato à reeleição nas eleições que acontecerão em outubro deste ano. Pelo menos este era o plano e o acerto feito junto ao atual governador Doria. Recentemente Rodrigo Garcia esteve em Vargem Grande do Sul inaugurando o Poupatempo e seu discurso era de candidato.

Em Vargem Grande do Sul, o prefeito Amarildo Duzi Moraes e sua equipe trabalhava neste sentido, com Rodrigo Garcia assumindo o governo de São Paulo agora no dia 2 de abril, saindo candidato à reeleição e Doria renunciando ao cargo e saindo candidato a presidente da República.

Ainda não há nada certo, como noticiou o UOL, “pessoas próximas ao governador dizem que ele está ‘muito abalado’ e que ainda ‘pode mudar de ideia’, embora pareça um caminho sem volta”. Muitos acreditam que se Doria não renunciar ao cargo de governador, ele certamente será candidato à reeleição, mexendo com todo o tabuleiro da disputa do governo de São Paulo, que tem Haddad do PT na frente da disputa.

Segundo o UOL, Rodrigo Garcia teria pedido demissão da secretaria e pretendia deixar o PSDB para voltar ao partido União Brasil para concorrer por ele ao governo do Estado de São Paulo. Maiores informações os leitores poderão encontrar no site UOL Notícias.