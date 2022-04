Reforma do XXI de Abril

Foi publicado no Jornal Oficial do Município dia 22 de março o resultado do julgamento das propostas para a reforma do Clube XXI de Abril. Foram classificadas as empresas Construtora HGB Ltda. EPP, pelo valor total de R$ 346.273,11; Construmeta Construção Civil Ltda., pelo valor de R$ 346.274,02 e em terceiro lugar, a Marques & Marques Construtora Ltda. EPP, pelo valor de R$ 413.041,13. A sessão de abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação das empresas classificadas será dia 29 de março.

Diretora

O presidente da Câmara, vereador Paulinho da Prefeitura (PSB) assinou requerimento solicitando a convocação da diretora de Educação Renata Taú, para que possa comparecer à sede do Legislativo na sessão do dia 5, para esclarecer dúvidas dos vereadores a respeito do transporte escolar, contratação de merendeiras, entre outros.

Alckmin no PSB

Depois de meses de discussão, foi oficializada no dia 23 de março a filiação do ex-governador Geraldo Alckmin no PSB. Depois de 33 anos no PSDB, Alckmin ingressa na nova legenda com a expectativa de ser o candidato a vice do ex-presidente Lula, numa chapa com o PT para disputar a presidência da República.

Movimentações

A filiação de Alckmin mexeu bastante no tabuleiro político, especialmente em São Paulo. Guilherme Boulos, do Psol, desistiu da pré-candidatura ao governo do Estado e vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília. Segue ainda o impasse entre o ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT) e o ex-governador Márcio França (PSB) sobre quem será o candidato a governador nas eleições para São Paulo. Notícia publicada nesta sexta-feira, dia 25, no portal da revista Veja aponta que França poderia ser candidato a deputado federal desde que o PT o apoie numa disputa pela presidência da Câmara contra Arthur Lira, do PP. Por sua vez, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vai apoiar a candidatura de Tarcísio Freitas para o Palácio dos Bandeirantes.

Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, dia 24, sobre as intenções de voto para presidente nas eleições de outubro, aponta que Lula segue na liderança com 43%, seguido por Bolsonaro, com 26%. Na sequência, em terceiro lugar aparece o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (Podemos) com 8% e Ciro Gomes (PDT), com 6%. O deputado federal André Janones (Avante) e o governador João Doria (PSDB) estão empatados com 2%. Já a senadora Simone Tebet (MDB) e os outros pré-candidatos Vera Lúcia (PSTU) e Felipe d’Avila (Novo) empatam com 1%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou menos. Foram ouvidas 2.556 pessoas entre os dias 22 e 23. A pesquisa, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, foi registrada na Justiça Eleitoral com o número BR-08967/2022.