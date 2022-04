Alunos do Benjamin fazem ato de incentivo à reciclagem

O Dia Mundial da Água, celebrado na terça-feira, 22 de março, foi marcado por um ato dos alunos da Escola Estadual Benjamin Bastos, incentivando a reciclagem. Os estudantes que fazem parte do Projeto Sala de Leitura foram até a Praça Capitão João Pinto Fontão, empunhando cartazes sobre a importância da reciclagem na preservação ambiental.

Conforme o explicado à Gazeta de Vargem Grande, a escola juntamente com a comunidade, faz ação de coleta de resíduos que podem ser reciclados, mas atualmente o retorno está sendo abaixo do esperado.

O objetivo da campanha é diminuir a quantidade de resíduos que podem ser reciclados de irem parar no aterro sanitário e conscientizar o aluno de que ele é o responsável pelo lixo que produz. Segundo o relatado, as tampinhas plásticas que arrecadam são revertidas ao Grupo Mão Amiga. Já lacres de alumínio são direcionados à Associação Setembro. Também são recolhidos qualquer tipo de lixo eletrônico.

As professoras ressaltaram a importância da reciclagem e a destinação correta dos resíduos para o meio ambiente. “Dá um pouco de trabalho, mas quem tem a consciência vai fazer com a maior boa vontade, porque sabe que é por uma boa causa”, comentou a professora Regina.

Manifestação divulgou projeto