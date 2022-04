Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Ademir Bertamé, aos 62 anos de idade, no dia 19 de março. Era solteiro; deixou os irmãos Luís, Rogério, Vanda e Maura; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 20 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Conceição Aparecida Bertolotto, aos 60 anos de idade, no dia 20 de março. Conceição era funcionária pública municipal e trabalhava na área de saúde; deixa o filho Welington Carlos; a irmã Maria Helena; o sobrinho João Pedro. Foi sepultada no dia 20 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Claudinei do Nascimento, aos 55 anos de idade, no dia 21 de março. Deixou as filhas Juliana, Abgail, Priscila e Jaqueline; genros; netos; os irmãos Maria José, Luís Fernando, Marcelo, Lúcia e Rosemeire; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 22 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Carlos dos Santos, aos 64 anos de idade, no dia 22 de março. Deixou a esposa Celi Morali Rosa dos Santos; os filhos, Leonardo, Leandro e Eder e os irmãos Vita, Fida, Marlene, Creusa, Marli, Marcelo e Preguinho. Foi sepultado no dia 22 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Carlos Roberto Porfírio Vicente, aos 55 anos de idade, no dia 21 de março. Deixou a mãe Benedita Dias Vicente; a esposa Elza; os filhos Edicarlos e André. Foi sepultado no dia 22 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Reinaldo Correa Ribeiro, aos 66 anos de idade, no dia 23 de março. Deixa filhos; netos; os irmãos Romildo, Maria Elisa, Nilza, Marli e Andréia. Foi sepultado no dia 23 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Mariana Jerônimo, aos 69 anos de idade, no dia 23 de março. Deixa o marido Sebastião da Conceição; os filhos, Elisabete, Vanderlei, Ademilson, Elisângela e Adilson; os genros Paulo e João; as noras Daiane e Vanelli; os netos Jenifer, Raissa, Maria Eduarda, Marcelo, Luís Otávio, Leonardo, Yasmin, Sabrina, Ashley, Ysabelli, Ana Luísa, Pedro, Theo, Luís Felipe, Kauan e Vítor Henrique. Foi sepultada no dia 23 de março, no Cemitério Parque das Acácias.



Faleceu Célia Rossi, aos 74 anos de idade, no dia 23 de março. Solteira; deixou os irmãos Analice, Odila e José Carlos Rossi; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 24 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Elza Ferreira, aos 50 anos de idade, no dia 24 de março. Deixou o namorado Ronaldo; os irmãos; Paulinho e Ferreira. Foi sepultada no dia 24 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sandro Aparecido de Mora, aos 53 anos de idade, no dia 25 de março. Deixou a mãe Antônia; a esposa Valquíria; as irmãs Melissa e Regina; e sobrinhas. Foi sepultado no dia 25 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o funcionário público municipal, Francisco Leonel, conhecido por Quim – que trabalhava com as podas de árvores, após 63 dias do falecimento de sua esposa Luísa dos Santos Leonel. Francisco faleceu aos 87 anos de idade, no dia 25 de março. Deixou os filhos Célia, Sueli, Carmem, Ana Maria, Fábio, Sérgio, Maurício, Edson e Luísa Helena; genros; noras; netos; bisnetos e a irmã Elza. Foi sepultado no dia 25 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Izaura Ribeiro Cardoso, aos 89 anos de idade, no dia 25 de março. Deixa os filhos Neuza, Euclides, Daniel, Marco, Cleuza, Rosângela, Solange e Márcio; genros; noras; os netos Sílvio, Sibeval, Simone, Claudinéia, Sandra, Alessandro, Sheila, Keila, Tainá, Erik, Monique, Gabriele, Guilherme, Pablo, Pietra, Priscila, Aline, Diego, Bruno, Bruna, Márcio, Marlon e Leandro; os bisnetos Luigi, Larissa, Jádson, Jenifer, Thalissa, Raissa, Felipe, Davi, Maria Eduarda, Heloísa, Thássila, Gustavo, Matheus, Júlia, Arthur, Nicole, Nicolas, Ryan, Leonardo, João Lucas, Liniker, Enzo, Rafael, Betânia, Sofia, Pedro, Lavínia, Vítor Hugo, Guilherme, Lucas e Maria Luísa; e tataranetos. Foi sepultada no dia 25 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rute de Souza Ribeiro Bella, aos 55 anos, no dia 19 de março. Foi sepultada no dia 19 no Cemitério da Saudade.

Faleceu Lourdes Jorge Chiochetti, aos 90 anos de idade, no dia 23 de março. Era viúva de Pedro Chiochetti; deixou os filhos Sidnei, Sérgio, Silvio e Suzi; noras; genro; netos; bisnetos e o irmão Jorge. Foi sepultada no dia 24 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Izabel Romero Manzano, aos 82 anos de idade, no dia 25 de março. Deixa os filhos Neusa, Euclides, Daniel, Marcos, Cleusa, Rosângela, Márcio e Solange; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 25 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

