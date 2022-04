Jogos da Taça dos Campeões serão dia 24 de abril

Definida a data das partidas semifinais da Taça dos Campeões Regionais de Futebol. O evento estava nos jogos decisivos de sua 8ª edição em março de 2020, quando foi suspenso por conta das medidas de isolamento necessárias para conter o avanço da pandemia da Covid-19. Os semifinalistas vão se enfrentar no dia 14 de abril.

A data foi definida em uma reunião realizada no último dia 18, no Departamento Municipal de Esportes e Lazer, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, coordenada pela Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul, organizadora do torneio.

De acordo com Júnior Charelli, presidente da Liga, participaram do encontro representantes dos quatro times finalistas, como Marco Moraes da A. A. Vargeana; Binho, do Grupo JCN (de São João da Boa Vista); Chico, do Cantoia (de Santa Cruz das Palmeiras) e Dr. Luiz, da Sociedade Esportiva Sanjoanense, de São João da Boa Vista.

Carteira de vacinação

Juninho ressaltou que para os jogos, todos os atletas e dirigentes terão que apresentar carteira de vacinação para poderem participar das finais. “Para poder assistir as partidas finais no Estádio, todos deverão apresentar as carteiras de vacinação na portaria. A Liga fica responsável por fazer estas conferências”, explicou.

Assim, no dia 24, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, se enfrentam às 8h30, SE Sanjoanense e Cantoia F.C. e na sequência, às 10h, jogam Grupo JCN contra A.A Vargeana. A decisão está prevista para ser realizada no dia 8 de maio.