Judô Bushido conquista mais uma medalha na Copa São Paulo

A Associação Bushido de Judô do sensei Daniel Garcia que tem parceria com a prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul, participou nos dias 18 e 19 de março da Copa São Paulo de Judô, Divisão Especial em São Bernardo do Campo, o maior evento de judô da América Latina, desta vez nas classes Sub 21 e Sênior da Divisão Especial e Sub 13.

Na sexta-feira, dia 18, a judoca Maria Eduarda Fermoselli representou o judô Bushido pela Sub 21 da divisão especial e no sábado, dia 19, foi a vez dos atletas do Sub 13, Rian Lopes Coelho, Kauan Veronezi Alves, Gustavo da Costa, Maria Isabel Ramazotti, Vitor César de Oliveira Teixeira, Felipe Garcia Milanez, Manuela Leal de Barros, Duan Rafael Cândido Lima, Vinícius André da Silva Aliende, Luís Felipe Albuquerque de Alapenha e Guilherme Henrique Ferreira Martins. A equipe também teve dois judocas do veterano lutando no sênior: Fernando Maldonado Menossi e Márcia Roseli Andrade Otero.

“Todos os judocas lutaram muito bem e representaram a equipe Bushido em uma das competições mais acirradas do Judô”, comentou o sensei Daniel. O judoca Rian Lopes Coelho do Sub 13 Super Ligeiro, conquistou a medalha de bronze, totalizando assim oito medalhas conquistadas pelo Judô Bushido na Copa São Paulo 2022.

“Parabéns ao nosso guerreiro Rian que venceu a disputa do bronze com um lindo ippon. Parabéns a todos os judocas que lutaram bravamente e defenderam muito bem o nosso escudo Bushido e parabéns aos nossos judocas iniciantes que se comportaram muito bem dentro desse evento gigantesco que é a Copa SP”, avaliou o sensei.

“Agradecimentos a toda a diretoria Bushido, aos pais e mães que nos acompanham e fazem a festa na arquibancada. Agradecimentos à Carolina Elídio, ao Júnior e Andréia pelas máscaras, a Valéria Ramos e Juninho que doaram os kits de lanchinhos para os judocas, a psicóloga Carolina Abreu, a Aline Guerreiro, ao diretor de Esportes, Luís Carlos e ao prefeito Amarildo Duzi Moraes pela parceria. Arigatô”, agradeceu.

Rian Lopes Coelho ficou com a medalha de bronze