Casal foi feito de refém em Casa Branca e tratores foram roubados de sítio

Um grupo armado invadiu um sítio em Casa Branca e rendeu um casal na noite de terça-feira, dia 29. Os suspeitos fugiram levando dois tratores.

De acordo com o Portal de Notícias G1, a Polícia Civil informou que o idoso de 72 anos e a mulher dele de 48 ficaram reféns dos assaltantes até a madrugada de quarta-feira, dia 30.

De acordo com a polícia, ao menos 15 homens armados e encapuzados invadiram o sítio por volta das 21h.

Os suspeitos permaneceram no local até as 4h da madrugada, quando fugiram levando os dois veículos da propriedade.

Ninguém se feriu durante a ação e os assaltantes ainda não foram identificados e localizados.