Dupla foi pega repassando notas de R$ 200,00 falsas

A Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de dois rapazes passando cédulas de R$ 200,00 no comércio de Vargem Grande do Sul, na sexta-feira, dia 25, por volta das 17h45, no Centro.

Os cabos Estevam e Rodrigo foram ao local, sendo informados que a dupla era composta de um homem negro, gordo e alto e outro branco alto. A equipe passou a fazer patrulhamento seguindo as características na área central do comércio e avistou a dupla.

Quando viram os policiais, os suspeitos, de 39 e 34 anos, saíram andando, sendo abordados. Com um deles foi encontrado um celular Samsung e no chão próximo a ele, três cédulas de R$ 200,00 que ele dispensou no momento da abordagem. Com o outro rapaz, foi encontrado um celular Redmi e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 186,00.

Eles foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde as vítimas reconheceram os dois por terem passado as notas falsas.

Diante dos fatos, os PMs foram até a sede da Polícia Federal em Campinas, onde o responsável tomou conhecimento dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência e a prisão em flagrante delito da dupla, que foi encaminhada à Cadeia Pública, permanecendo à disposição da Justiça.