Dupla furtou tampa de bueiro em rua do Centro de Vargem

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul prendeu dupla que furtou tampa do bueiro do cruzamento das ruas na Rua Patrocínio Rodrigues e Santa Catarina, no Centro de Vargem, em frente ao Supermercado Novo Milênio.

Por volta das 2h30, do dia 22, os rapazes tiraram a tampa do bueiro e carregaram o item pela Rua Santa Catarina acima. A GCM foi acionada e em menos de uma hora conseguiu prender um dos envolvidos em flagrante.

Conforme o informado, a base da GCM recebeu informações de populares relatando que dois rapazes estavam efetuando o furto no local. Imediatamente foi passado o caso para as equipes do sub inspetor Márcio, do sub inspetor Charles e dos GCMs Vera Lúcia, Conrado e Muniz. Ao chegarem no local, o bueiro já estava sem a tampa e os GCMs realizaram a sinalização da via com cones para que não ocorresse acidente.

Em seguida, as equipes efetuaram ronda na Vila Polar, apontado por populares como o bairro que a dupla havia ido. Na Rua Pernambuco, as equipes localizaram um dos rapazes com a tampa do bueiro. Questionado sobre o item, ele confessou o furto e levou as equipes até o local onde havia furtado a tampa.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante, sendo levado à Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde os fatos foram apresentados ao delegado de plantão, que ratificou o flagrante. O rapaz ficou preso à disposição da Justiça