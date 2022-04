Ex-companheiro violou medida protetiva, agrediu mulher e foi preso

Um homem foi preso por violência doméstica na sexta-feira, dia 25, por volta das 5h45, no Jardim Bela Vista, após agredir a ex-companheira e uma amiga dela. A Polícia Militar foi acionada e os soldados Silas e Teodório foram atender a ocorrência.

Pelo local, a vítima de 26 anos, relatou que seu ex-companheiro chegou em sua casa muito agressivo, pulando o portão e questionando se ela estava com alguém. Quando sua amiga, de 26 anos, tentou defendê-la, foi agredida pelo homem, de 34 anos. A vítima informou que possui medida protetiva contra ele.

Com a chegada da equipe policial, o agressor fugiu do local a pé, porém foi contido momentos depois. Ele recebeu voz de prisão e os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde após tomar conhecimento dos fatos, o delegado reiterou a voz de prisão em flagrante ao agressor pelos crimes de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva, ameaça e lesão corporal. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.