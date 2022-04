Leandro vence brasileiro de Luta de Braço, em Monte Mor

Leandro Donizete, o conhecido Leandro Veloster, foi a Monte Mor no último final de semana, onde disputou o 43º Campeonato Brasileiro Interclubes, faturando a medalha de ouro na categoria 90 kg, tanto na disputa do braço direito, quanto na do braço esquerdo.

O evento foi realizado no Ginásio Municipal de Esportes Durval Gonçalves e contou com a presença de 25 equipes e mais de 300 atletas de 12 estados. De acordo com Fernando Paiva, preparador físico do atleta, esse evento reuniu os melhores atletas do Brasil. “Por se tratar de ser o Brasileiro Interclubes e também seletiva do Panamericano da Costa Rica e do mundial na Turquia”, explicou.

Leandro venceu o renomado atleta Luiz Nazar, que estava invicto há nove anos nas disputas com o braço esquerdo. Com as vitórias, Leandro está com vaga garantida para o Panamericano que será disputado em julho, em San José, na Costa Rica e o Mundial da Turquia, previsto para outubro. Há um mês, Leandro foi convidado para participar do Desafio Armwrestiling Super Show, na Academia Panobianco, em Sorocaba. Ele venceu não somente a sua categoria, mas também foi campeão absoluto, sendo considerado Rei da Mesa.

Agora, ele se prepara para as disputas internacionais e para os campeonatos e desafios que serão realizados nos próximos meses.