Via de Acesso a Vargem Grande do Sul ganha melhorias

Tido como uma entrada secundária da cidade, ligando Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama, a Via de Acesso Ernani Parada Otero com 1,2 km de extensão começa a ganhar novos contornos e está recebendo investimentos na ordem de R$ 3.086.404,87. Quem passa pelo local pode ver a grande movimentação das máquinas no trecho que será recapeado e terá seu acostamento pavimentado.

O antigo trevo que existia no local conhecido como “Trevo da Grama” e que foi palco de muitos acidentes fatais, foi totalmente remodelado por volta de 2013, com a duplicação da Rodovia Lourival Lindório de Faria no trecho de acesso a Vargem, com os acidentes deixando de acontecer com a mesma frequência e fatalidade de antigamente.

Faltava agora melhorar a via de acesso Ernani Parada Otero, uma vez que essa entrada da cidade começa a ter maior visibilidade, com empresas se instalando próximas e com bairros sendo construídos ao redor. Exemplo é a construção do Monumento de Nossa Senhora Aparecida, que dá início à Via Crucis no trecho de Vargem do Caminho da Fé, localizado próximo ao trevo da Grama.

Outro importante projeto implantado na região foi o Poupatempo no início da Rua Cel. Lúcio, prolongamento da Ernani Parada Otero, com a prefeitura investindo no recapeamento das ruas próximas, sinalizando melhor e mudando mãos de direção para beneficiar os usuários do Poupatempo.

A luta para conseguir as benfeitorias na Via de Acesso Ernani Parada Otero vem há um bom tempo, com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) percorrendo vários caminhos até que a obra fosse aprovada. Vários ofícios foram encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento Regional, além de várias idas a São Paulo para reuniões com o Secretário de Desenvolvimento Regional e com o próprio vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) e o deputado Barros Munhoz (PSDB).

Nos ofícios e também nas reuniões eram solicitados recursos financeiros para realização da pavimentação do acostamento, que ainda é de terra e recapeamento da via, que se encontra em situação precária. Durante os encontros, o prefeito falava do elevado desnível entre a via e o acostamento, que já chegou a 20 cm, antes da manutenção realizada pelas máquinas da prefeitura. Situação que causava transtornos e riscos de acidentes para os motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam essa principal via de acesso diariamente.

Em junho de 2021, o jornal Gazeta de Vargem Grande anunciava que o município havia conseguido a melhoria, fato que aconteceu durante reunião realizada em Mogi Guaçu, sendo a obra confirmada pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, durante a visita do governador João Doria.

Na placa instalada junto ao canteiro de obras, está escrito que o início dos trabalhos foi em 25 de dezembro de 2021, com um prazo de seis meses, estando contido no Programa Estrada Asfaltada e Programa de Serviços de Conservação Especial e Reabilitação da Sinalização Horizontal. A obra tem a participação do Departamento de Estrada de Rodagem- DER e quem executa é a empresa Maqterra- Transporte e Terraplanagem Ltda.

Esse trecho de acesso ao município é muito movimentado, uma vez que também liga Vargem Grande do Sul ao Sul de Minas, especialmente a Poços de Caldas e outros importantes centros econômicos e turísticos mineiros como Alfenas, Pouso Alegre, Varginha, dentre outros.

Com os investimentos feitos, esta entrada da cidade que andava meio esquecida, começa a se valorizar e atrair mais investimentos, levando ao desenvolvimento da região que é bem próxima do centro da cidade e merecia uma atenção maior do poder público municipal.