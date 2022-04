Esgoto vaza na Cohab I e revolta moradores

Bastou uns 20 minutos de chuva forte para o esgoto vazar na Rua Mons. Celestino C. Garcia, altura do número 340, na Cohab Homero Correa Leite e revoltar os moradores da vizinhança. O problema é antigo e se arrasta há muitos anos. Antes, os moradores sofriam com as fossas que existiam no local e agora, com o transbordamento do esgoto a céu aberto quando chove muito.

A reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande esteve no local nesta terça-feira, dia 15, por volta das 15h, pouco antes de começar a chuva e conversou com o dono da Borracharia São Cristóvão, Antônio Cristóvão de Macedo, o conhecido Mineiro, e ele disse que já estava cansado de reclamar e que sinceramente, não acreditava que a prefeitura municipal iria resolver o problema.

Antes da chuva acontecer, já se podia perceber o forte cheiro de esgoto que emanava no local. Mineiro disse que passa 24 horas por dia com este cheiro, não só ele, como também moradores, crianças, pessoas de idade e doentes que moram nas proximidades. “Este problema se arrasta há muitos anos. Na época do Itaroti (prefeito) fizeram uma rede, mas não resolveu”, falou. Também disse que no local existia uma fossa, que depois que tiraram ela a situação piorou ainda mais.

Morador mostra ponto onde o problema se agrava

Minutos após a reportagem começar a conversar com morador,

chuva começou e alagou a via



Para ele, a rede de águas pluviais e de esgoto se tornaram uma só, naquele local, uma baixada que recebe esgoto de vários bairros próximos e que quando chove também concentra toda a água do bairro e de outras localidades. Ele não sabe onde este esgoto/água pluvial é jogado.

Enquanto a entrevista ocorria, começou a chover forte e as enxurradas foram se tornando cada vez mais volumosas. A água não conseguia se escoar pelas redes de água pluvial e logo tomou toda a rua e começou a querer entrar dentro da borracharia do morador.

Logo, um forte cheiro de esgoto começou a tomar conta da rua e a água de barrenta começou a ficar escura. Neste momento deu para perceber que o esgoto estava se misturando com as águas pluviais e correndo tudo pela rua, tomando direção de outra rua que leva aos fundos do Centro Esportivo Américo Toquini.

Também o morador Antônio Cristóvão de Macedo fez um comentário sobre esta rua, que era para já estar asfaltada há um bom tempo e nada ainda foi feita pela municipalidade. Segundo apurou o jornal, parte da rua era uma área que seria uma praça, mas houve uma permuta com a empresa de José Luís Morandin, aprovada pela Câmara Municipal, sendo que o empresário iria em troca da área recebida, doar os materiais de construção para a pavimentação da mesma e a prefeitura iria executar o serviço. Até o momento, o empresário teria honrado a sua parte, mas a prefeitura ainda não tinha tido caixa suficiente para fazer o que lhe cabia no acordo.

Via atrás do Centro Esportivo Américo Toquini



SAE vai intervir na semana que vem

Segundo o morador Mineiro, uma equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) da prefeitura esteve pouco antes da chuva no local, mas não resolveu nada. Para o morador, bem em frente onde está a sua borracharia, os tubos de esgoto estariam quebrados e precisavam ser trocados. Ele debita o mau cheiro do esgoto a esta rede danificada. “Eles disseram que era preciso uma máquina e também mais pessoas para resolver o problema e que no momento eles não dispunham de tudo o que era necessário”, afirmou Mineiro, dizendo que a equipe foi embora sem mexer no local.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande procurou saber da questão junto ao SAE e a resposta foi que há muitas ligações ilegais não só de águas pluviais na rede de esgoto, como também rede de esgoto de casas ligadas na rede de água pluvial, o que estaria causando todo este problema, principalmente quando chove forte.

Indagado se haveria algum plano ou estudo sobre o local para resolver o problema, a resposta foi que na semana que vem a equipe do SAE vai se deslocar até o local e fazer um estudo mais aprimorado, uma intervenção para ver se descobre a causa do mau cheiro e vazamento do esgoto.

Que trata-se de um problema muito antigo, com tubulação muito estreita, que precisariam ser trocadas e dimensionadas para a realidade atual, pois aumentou-se demais na região o fluxo de águas pluviais e também nas redes de esgoto.

Outra situação apontada, foi que com a aprovação da nova lei que vai obrigar os moradores a não jogarem mais o esgoto nas redes de águas pluviais, o problema seria resolvido. Só que a lei vai demorar alguns anos para fazer efeito.