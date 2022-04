Casa Dom Bosco, Rotary e Paróquia de Santana fazem pizza solidária

A Associação Beneficente Dom Bosco, que atende crianças na cidade, em parceria com a Paróquia de Sant’Ana e o Rotary Club de Vargem Grande do Sul está realizando uma venda solidária de pizzas.

Os voluntários estão vendendo antecipadamente cada cupom valendo uma pizza metade calabresa e metade mussarela a R$ 35,00.

A retirada será feita no Centro Pastoral São Benedito, no próximo sábado, dia 9 de abril, das 11h às 15h. As compras podem ser feitas com a diretoria da Casa Dom Bosco e membros do Rotary. Informações pelo telefone (19) 3641-1713