Comitiva de Vargem participa do 64º Congresso Estadual de Municípios

Representantes do Executivo e do Legislativo de Vargem Grande do Sul estiveram em Campos do Jordão, participando do 64º Congresso Estadual de Municípios. Organizado pela Associação Paulista de Municípios (APM), o evento reuniu representantes das 645 cidades do Estado. A abertura ocorreu na segunda-feira, dia 28, com a presença do então vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB).

De acordo com o informado, com o tema “O Novo Municipalismo na Construção da Democracia”, o evento aborda a importância do protagonismo dos municípios na construção de uma sociedade mais justa e democrática, pautada nos princípios de governança e sustentabilidade.

Além do vice-governador, participaram da mesa de abertura Fred Guidoni, Presidente da Associação Paulista de Municípios; Dimas Ramalho, Presidente do Tribunal de Contas de São Paulo; deputado Carlos Eduardo Pignatari, Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo; Marcelo Padovan, prefeito de Campos do Jordão; Cláudio Adão, presidente da Câmara de Campos do Jordão; Sebastião Misiara, Presidente da UVESP; Geninho Zuliani, Deputado Federal; Tirso Meireles, Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-SP e do desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, Decano do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Representante do Ministério Público Estadual.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e Juliano Scacabarozi, diretor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, acompanharam o congresso até a quarta-feira, dia 30, quando foi o seu encerramento. Amarildo inclusive participou da mesa que conduziu três discussões: “O novo marco regulatório do saneamento e a sustentabilidade”, “Operacionalizando o Censo Demográfico no Estado de São Paulo” e “Nova divisão regional de São Paulo”.

Pela Câmara Municipal, seguiram na terça-feira, dia 29, os vereadores Paulinho da Prefeitura (PSB), Canarinho (PSDB) e Danutta Rosseto (Republicanos), que ficaram até a quarta-feira. Os vereadores viajaram com recursos próprios, uma vez que não houve quórum para a apreciação do projeto de lei que iria subsidiar essa viagem, conforme reportagem publicada pela Gazeta de Vargem, na edição de sábado, dia 26.