Corrente do bem realizada em Vargem para dar uma pizza a uma garotinha repercute em imprensa nacional

Um pedido inusitado, que comoveu um entregador de pizzas da cidade e resultou numa bonita mobilização em Vargem, ganhou as manchetes de todo país. Na capa do portal UOL da quarta-feira, dia 30, chamou a atenção a chamada “’Seu chefe é bonzinho?’ Menina pede pizza fiado e comove cidade paulista”. A reportagem fala sobre uma mobilização ocorrida em Vargem Grande do Sul para que uma garotinha ganhasse uma pizza.

Tudo começou na noite da quinta-feira, dia 24, quando Flávio Tupan, 39 anos, fazia entrega de pizzas. Ao passar por uma das ruas da Cohab 5, foi parado por uma menina de 8 anos, perguntando se ele era entregador de pizzas. Com a resposta positiva, ela foi para dentro da sua casa e voltou com papel e caneta, perguntando o telefone do estabelecimento.

“Eu havia feito a última entrega da noite quando parei a moto para responder uma mensagem no celular. Nisso a criança se aproximou e perguntou se eu entregava pizzas e se meu chefe era bonzinho. Quando respondi que sim, a menina abriu um sorriso e falou: ‘Será que ele vende uma pizza e deixa minha mãe pagar quando ela receber o salário? Porque estou com vontade, mas não temos como pagar hoje’”, contou Flávio à reportagem do UOL.

Postagem feita por Flávio, que iniciou a mobilização



Como estava sem dinheiro naquele momento, ele disse pra garotinha que não poderia ajudar naquele instante. “Aquilo apertou meu coração, meus olhos encheram de lágrimas e eu estava sem R$ 1,00 no bolso porque eu também não havia recebido. Eu tenho filhos e sei como é quando eles pedem algo. Quando eu cheguei na pizzaria passei o número do celular da família da menina, o pessoal tentou ligar para ela, mas não conseguiram contato”, explicou.

Ao retornar à pizzaria, contou sobre o ocorrido, mas ao ligarem para o telefone que seria da família, ninguém atendeu. Ao chegar em sua casa, o entregador explicou o que ocorreu em suas redes sociais e comentando que nem a menina, nem a família dela sabiam que ele estava fazendo a postagem.

A história comoveu muita gente, que se dispôs a ajudar. Flávio buscou e levou doações, como alimentos e brinquedos, além de pizzas, surpreendendo a família e fazendo a felicidade da garotinha.

Kamilly ganhou pizzas e muito mais, como brinquedos e doações de alimentos.

Uma semana depois

Flávio dos Santos, conhecido como Flavinho Tupan, nasceu no interior do Paraná, em Terra Roxa d’ Oeste, e veio para Vargem aos 12 anos. Hoje, ele reside no Jardim Santa Marta. À Gazeta de Vargem Grande ele contou que conseguiu arrecadar muita ajuda, entre cesta básica, cesta de chocolate, pizzas, empadão, lanches, porções e até mesmo dinheiro.

Ele relatou como foi chegar na casa da garotinha com as doações. “Foi uma grande emoção ver a felicidades dela e dos pais também. Sabe aquele momento que você tem certeza que fez a coisa certa? Esse era eu ali, naquele momento”, disse.

Flávio admitiu que a repercussão da história o deixou surpreso. “Nunca imaginei que um post para um grupo da cidade poderia gerar uma proporção tão grande, tem gente do Paraná que ajudou, oficial da PM em São Paulo capital que ajudou. Pessoal de Brasília me dando os parabéns, eu tô muito feliz com tudo isso”, finalizou.

A família agradeceu toda ajuda e a mãe da garotinha se disse muito emocionada com o apoio que recebeu dos vargengrandenses.

A família

O jornal também procurou a família da criança para saber sobre a repercussão. Patrícia veio de Sacramento (MG) e seu marido, Marcelo, é vargengrandense. Kamilly, a garotinha, nasceu em Sacramento e a família se mudou para Vargem em maio de 2021, residindo na Cohab 5.

Patrícia contou como se sentiu com toda a mobilização para ajudar a família e agradeceu a todos os envolvidos. “Eu me senti muito emocionada. Senti feliz e muita gratidão por todo mundo que nos ajudou. Eu agradeço todos vocês por tudo, do fundo do meu coração”, completou.