Jovens aderem campanha e tiram título de eleitor

Nos últimos dias, uma mobilização nacional visava conscientizar os jovens de 16 e 17 anos para tirar o título de eleitor e ficarem aptos a votarem na eleição em 2022, que escolhe o Presidente da República pelos próximos quatro anos, além de governadores, senadores e deputados federais e estaduais.

A medida foi necessária pois o número de jovens entre 16 e 17 anos com título de eleitor vem caindo muito nos últimos anos, segundo divulgou a Justiça Eleitoral. Para votar na eleição, apesar de não ser obrigatório, os jovens dessa faixa etária precisam tirar o documento até o dia 4 de maio. Até fevereiro deste ano, pouco menos de um milhão de jovens brasileiros tinham tirado o título.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que o interesse dos jovens por eleições vem caindo nos últimos anos. De 1994 a 2010, o número de eleitores entre 16 e 17 anos passava de dois milhões. Mas, de 2014 para cá, diminuiu bastante, chegando a 1.638.751. Em Vargem Grande do Sul, até essa semana, 232 moradores procuraram o cartório eleitoral da cidade para a emissão de novos títulos, a maioria, jovens.

Campanha

O baixo número de jovens sem o título de eleitor motivou a mobilização de artistas, do TSE e de toda a população. Com a causa abraçada por várias frentes, esse número aumentou com a Semana do Jovem Eleitor, promovida pelo TSE, que ocorreu de 14 a 18 de março.

Com a iniciativa, quase 100 mil jovens de 15 a 18 anos solicitaram o título de eleitor. O balanço mostra resultado da campanha que promove o alistamento dos eleitores com voto facultativo, sendo emitidos 96.425 novos títulos em todo o Brasil e no exterior para jovens com 15 a 18 anos.

Dados informam que a procura foi maior entre as mulheres, sendo que 52.561 pessoas do gênero feminino solicitaram a emissão do título, enquanto 43.864 homens buscaram pelo serviço.

Neste período, as faixas etárias que registraram os melhores índices foram as de jovens com 18 e 17 anos, respectivamente. Do total, 4.387 mil títulos oferecidos a jovens de 15 anos, que completam 16 anos até dia 2 de outubro, data do primeiro turno das Eleições Gerais de 2022, 22.934 mil títulos para adolescentes com 16 anos, 33.582 mil títulos para pessoas com 17 anos e 35.522 mil títulos para cidadãos com 18 anos.

Os estados mais engajados na campanha foram São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Apenas em São Paulo, 18.186 jovens tiraram o título em uma semana. Já Roraima, Rondônia e Amapá foram as unidades da federação com a menor quantidade de pessoas entre 15 e 18 anos que buscaram a Justiça Eleitoral para tirar o primeiro título. No exterior, 30 jovens se alistaram para votar.

Em Vargem

Em 2020, o Cartório Eleitoral de Vargem Grande do Sul teve 214 alistamentos e, em 2021, foram 443. Já neste ano, 232 pessoas se alistaram, sendo, na grande maioria, jovens.

Em janeiro, houve 77 alistamentos, em fevereiro foram 41, e em março, 114. Analisando os números de alistamento por meses neste ano, é possível ver que a mobilização de artistas, do TSE e da população em si, também surtiu efeito nos jovens da cidade.

Tirando o título

À Gazeta de Vargem Grande, o Analista Judiciário do Cartório Eleitoral de Vargem Grande do Sul, Anderson Aparecido dos Santos, pontuou que o jovem ou qualquer outro eleitor poderá pedir seu título de eleitor diretamente pelo site do TRE-SP, pelo link www.tre-sp.jus.br/eleitor/atendimento-online/titulo-de-eleitor.

Conforme informou, neste mesmo endereço é possível transferir de município, local de votação dentro do mesmo município ou fazer alguma alteração no título como, por exemplo, o nome. Porém, ele ressaltou que o prazo final para requerer o título de eleitor, transferência ou revisão dos dados é 4 de maio.

Atualmente, o Cartório Eleitoral de Vargem está funcionando embaixo do Poupatempo, na Rua Silva Jardim, nº 655, no Centro, das 12h às 18h. Para mais informações, o telefone 3641-3578, que também é WhatsApp.

Anderson informou que, em razão da proximidade do fechamento do cadastro de eleitores, os Cartórios Eleitorais de todo o Estado de São Paulo funcionarão em regime de plantão nos dias 23, 24 e 30 de abril e 1º de maio, sendo os dois finais de semana que antecedem o último dia para alistamento, no horário das 11h às 18h.