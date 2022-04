Prefeitura recolhe animal abandonado no Santo Expedito

No final da tarde da sexta-feira, dia 1 de abril, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) publicou em suas redes sociais que a prefeitura foi acionada para atender uma denúncia de uma égua que tinha sido abandonada em frente à Unidade Básica de Saúde do Jardim Santo Expedido.

Amarildo informou que foi solicitado o comparecimento de um veterinário e da Guarda Civil Municipal (GCM) para análise da situação. “Trata-se de uma égua, segundo análise do médico veterinário Otávio Cossi Gomes estava muita debilitada e em aparente situação de abandono”, explicou o prefeito.

A Guarda Civil Municipal junto o com Departamento de Meio Ambiente vão investigar o caso e averiguar a real situação desse animal, conforme relatou Amarildo. “Normalmente, em situações análogas é comum o abandono do animal a partir do momento que ele não é mais útil ao proprietário ou está doente, simplesmente é abandonado a própria sorte”, lamentou Amarildo.

Após análise do veterinário, o animal foi embarcado com a colaboração do senhor Luís Carlos Prates e encaminhado para local adequado para busca de sua recuperação.

Amarildo ressaltou que a prefeitura busca identificar o proprietário e se ficar comprovado o abandono, o que é crime, serão tomadas as providências cabíveis para responsabilizá-lo. “Agradeço a todos os envolvidos no resgate do animal”, finalizou o prefeito.

