Vendaval atingiu ETA e causou série de danos no dia 28

Na segunda-feira, dia 28, por volta das 17h, uma chuva intensa acompanhada de ventos fortes causou danos em Vargem Grande do Sul. Na ocasião, a Estação de Tratamento de Água (ETA) foi atingida, determinados pontos do município foram alagados e árvores foram derrubadas, principalmente no entorno da Barragem Eduíno Sabrdellini, sendo removidas pela prefeitura.

A ventania destelhou a ETA, provocando o rompimento da fiação elétrica, tubulações, arrancando o telhado da casa de química, comprometendo painéis elétricos e causando outros estragos, que paralisaram o funcionamento da estação. Com a ETA inoperante, o prefeito pediu naquele momento que a população economizasse água até que a situação fosse normalizada.

Dados da estação de Vargem Grande do Sul do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), apontam que de 26 para o dia 27 de março, ou seja, de sábado para domingo, a chuva acumulada na cidade foi de 5,1 milímetros e de 28 para 29, de segunda para terça-feira, foi de 8,1 mm.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a chuva provocou diversas quedas de árvores e fios pela cidade, porém, a maioria das ocorrências não foi passada pela GCM.

Conforme o explicado, quando ocorre chuva como a de segunda-feira, os departamentos já saem para a rua fazendo esse tipo de serviço, como desobstruir as vias e cortar árvores grandes.

Entre os pontos de quedas de árvores, houve um na rodovia para São Roque da Fartura, um na rodovia para São Sebastião da Grama, a caminho da Represa Eduíno Sbardellini e em diversos bairros dentro da cidade.

Na ocasião, também houveram pontos de alagamentos em algumas vias, como nas Ruas XV de Novembro e a Rua Santana, que rapidamente voltaram a normalidade.

Falta de água

Depois que o vendaval atingiu a ETA, causando a interrupção do funcionamento da estação, a Elektro e funcionários da prefeitura passaram parte da noite trabalhando para colocar a estação em funcionamento em caráter emergencial, o que ocorreu por volta da meia noite. Mais de 30 servidores municipais trabalharam no local, que contou com a presença do superintendente do Serviço de Água e Esgoto Celso Bruno, para colocar a ETA em operação.

Cerca de 30 pessoas trabalharam para que serviço fosse restabelecido o quanto antes

Nas redes sociais do SAE, foi detalhado que com a queda de parte da estrutura da casa de controle e laboratório da ETA, foi afetado também a distribuição de energia elétrica no local, interrompendo assim a captação e o abastecimento de água no município. Com a mobilização dos servidores e funcionários da Elektro o abastecimento voltou à normalidade horas depois.

Em Casa Branca,

escola em reforma teve salas alagadas

A Escola Municipal Dr. Rubião Júnior, em Casa Branca, está passando por uma reforma no telhado e com a forte chuva da segunda-feira, muitas salas acabaram sendo alagadas. Assim, a prefeitura da cidade vizinha determinou a suspensão das aulas no dia 29, como medida de segurança aos alunos, professores e outros profissionais que atuam na unidade de ensino.

A Defesa Civil de Casa Branca foi à unidade de ensino e acompanhou os trabalhos de limpeza da escola. A prefeitura comentou que a obra do telhado foi retomada após o clima ter melhorado.