Desde o dia 22 de março, a Diocese de São João tem novo administrador

O padre João Cândido da Silva Neto, o conhecido padre Joãozinho, 51, assumiu a administração da Diocese de São João da Boa Vista, com o início da sede vacante que é quando a diocese fica sem bispo titular. No dia 19 de março, o então bispo titular da Diocese de São João, Dom Vilar foi empossado para o mesmo posto na Diocese de São José do Rio Preto. Com isto, o Colégio de Consultores elegeu o padre Joãozinho como administrador diocesano.

A sede fica vacante quando o bispo titular pede renúncia, é transferido ou por caso de morte do titular. No caso da diocese sanjoanense, o Papa Francisco transferiu o bispo. Desta forma, o administrador diocesano dirige os trabalhos da diocese interinamente até que o papa nomeie um novo bispo, assumindo quase todas as funções do cargo, exceto as ordenações, por exemplo. Não há um prazo para que ocorra a nomeação.

O Colégio de Consultores que elegeu o administrador diocesano é formado pelos padres João Paulo Ferreira Ielo, Paulo Roberto Valim dos Santos, Paulo Sérgio de Souza, Ramiro Marinelli Duarte, Mário Donizetti Adorno, José Ricardo Costa, Anderson Godoi e Luís Fernando da Silva. A eleição canônica foi assistida pelo chanceler do bispado, o padre Diogo Cassiano Maciel.

Nos últimos cinco anos, padre Joãozinho morou em Brasília (DF), onde exercia trabalho junto à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Era assessor da Comissão Especial de Bispos Eméritos e da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB.

Ele nasceu em Santa Cruz das Palmeiras no dia 26 de maio de 1970, e foi ordenado presbítero em 16 de fevereiro de 1995. Entrou no Seminário Coração de Maria em São João da Boa Vista em 1985, onde realizou os estudos do Ensino Médio e a Filosofia. Depois fez a Teologia em Ribeirão Preto, estando no Seminário Maria Imaculada em Brodowski. Fez Curso de Mística e Espiritualidade em São Roque e Curso de Acompanhamento Espiritual pela CRB. Entre seus ministérios, liderou a Paróquia de São Joaquim, de Vargem Grande do Sul.