Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

GERALDO PEREIRA

(Geraldo Theodoro Pereira)

Nasc: 23/04/1918, Juiz de Fora – MG

Morte: 08/05/1955, Rio de Janeiro – RJ

Considerado um dos maiores sambistas brasileiros, sem estudo formal, apenas o primeiro grau incompleto, foi autodidata no violão. Foi um dos principais criadores do samba sincopado (o que ele sabia como ninguém na sua época era fazer o ritmo certo com linhas propositalmente tortas e balançantes).

Como resultado desta maestria se convencionou chamar samba sincopado: Chico Buarque com “Sem compromisso”, Gal Costa com “Falsa Baiana”, Zeca Pagodinho com “Pisei num despacho”, Elza Soares com “Que samba bom”, Paulinho da Viola com “Você está sumindo”, Miltinho com “Bolinha de papel”, são alguns dos grandes intérpretes que cantaram suas músicas. Em 1961, João Gilberto reinventava para a Bossa Nova, o sucesso “Bolinha de papel”.

“Um compositor tem que saber música, não que nem eu que não sei nada. Eu faço porque está dentro de mim”, dizia Geraldo Pereira – sambista e compositor.

Faleceu precocemente aos 37 anos de idade, após briga com Madame Satã. Porém, já apresentava episódios de hemorragia digestiva, sendo que até hoje, não se sabe exatamente o que causou sua morte.

fonte: Wikipédia

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho