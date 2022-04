Hospital e Maternidade Unimed tem novas instalações de Cozinha e Refeitório

Estão em funcionamento as novas instalações da Cozinha e do Refeitório do Hospital e Maternidade Unimed (HMU), recurso próprio da Unimed Leste Paulista (ULP). As áreas passaram por reformas e tiveram implementações que têm como principal objetivo aprimorar ainda mais a excelência dos serviços, conforme o divulgado pela unidade.

Na Cozinha, onde são preparadas as refeições tanto para beneficiários quanto para colaboradores, houve dimensionamento de áreas e, atualmente, a estrutura conta com três câmaras frias, sendo uma para congelados e duas para refrigerados, o que possibilita armazenamento de alimentos em grandes quantidades. “As mudanças físicas e estruturais proporcionam um ambiente de trabalho que facilita a execução das tarefas”, explica a nutricionista responsável técnica do HMU, Bruna Reis.

De acordo com a profissional, a alimentação é uma das principais formas de cuidado com os pacientes internados no HMU, e, pensando nisso, em breve, eles irão receber as refeições com nova apresentação, servidas em pratos de louça e talheres de inox, transportadas em carros térmicos específicos.

Já no Refeitório utilizado pelos colaboradores, houve readequação do layout, passando a ser um ambiente decorado e climatizado. Com relação às refeições, estão sendo servidos café da manhã e almoço, e houve ajuste do cardápio que, agora, tem duas opções: “Prato do Chef e Prato Light”. Também foi instalada uma máquina de sucos.

O administrador hospitalar, Samuel Marson, destaca que a instituição prepara e serve, diariamente, em média, 520 refeições, considerando beneficiários e colaboradores. “Nossa demanda é muito alta e para garantir o primor de nossos serviços, seguimos à risca todas as exigências da Vigilância Sanitária com relação à higiene e qualidade dos alimentos”. Marson pontua ainda que os cardápios são elaborados com apoio de equipe de nutrição que considera os hábitos e as preferências dos beneficiários e colaboradores.

Inauguração

simbólica

Os novos serviços de Cozinha e Refeitório iniciaram-se na quarta-feira, 23 de fevereiro. Na oportunidade, estiveram presentes o diretor presidente da ULP, Dr. Luís Antônio Estevam, o diretor clínico do HMU, Dr. Leonardo Gomes, o administrador hospitalar, Samuel Marson e o diretor da LC Restaurantes, empresa responsável pelas áreas, Marcelo Medina. “A Diretoria da Unimed tem consciência da importância da alimentação para os nossos pacientes e colaboradores. Muito além de nutrir e seguir uma dieta correta e adequada, sabemos da sensação de bem-estar que os alimentos podem proporcionar, principalmente àqueles que estão internados. Por isso, este investimento perpassa a estrutura física e possibilita melhores cuidados a todos”, conclui o presidente Dr. Estevam.