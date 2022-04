Contratada

No dia 25 de março foi assinado o contrato entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) com a construtora J. Nassif Engenharia Ltda. A empresa venceu a licitação para a reconstrução da rede de distribuição de água na Vila Santana, com o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos. O contrato inicial é de sete meses de vigência e o valor é de R$: 2.976.383,29.

Pedras Portuguesas e iluminação

Foi aberta pela prefeitura licitação para contratar empresa para execução de melhoria de Iluminação e recuperação de passeio em mosaico português em trecho da Rua Santana e Praça da Matriz de Vargem Grande do Sul, com fornecimento de materiais e mão de obra. Após análise das propostas apresentadas pelas empresas participantes do certame, foi classificada e habilitada a empresa G Energy Engenharia e Consultoria Ltda, pelo valor total de R$ 163.135,34.

Dia de renunciar

Neste sábado, dia 2, é o último dia para políticos do poder Executivo renunciar e concorrer a outros cargos. Por outro lado, a legislação não prevê afastamento para os cargos legislativos. Senador, deputado ou vereador podem disputar a reeleição ou outros cargos sem abrir mão do atual mandato.

Sérgio Moro

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro se filiou ao Podemos, partido que em Vargem tem o vice-prefeito Celso Ribeiro, no dia 10 de novembro de 2021, onde já entrou com status de pré-candidato à presidência e inclusive, estrelou vídeos publicitários da legenda exibidos recentemente em cadeia nacional. Ao anunciar sua ida ao União Brasil, ele disse ter desistido “neste momento” de sua candidatura ao Palácio do Planalto. Ele pode disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Estado de São Paulo.

Presidenciáveis

Já anunciaram suas pré-candidaturas o presidente Jair Bolsonaro (PL), que vai buscar a reeleição. O presidente do Democracia Cristã, José Maria Eymael e o ex-governador João Doria (PSDB) também são pré-candidatos. O ex-presidente Lula é o nome do PT para a disputa. Ciro Gomes (PDT) é outro nome que certamente vai aparecer nas urnas eletrônicas. Também já anunciaram que são pré-candidatos Simone Tebet (MDB), André Janones (Avante), Felipe D’Avila (Novo), Leonardo Péricles (UP), Vera Lúcia (PSTU).