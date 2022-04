Sensei Daniel recebe outorga de nova gradução

Foi realizado no domingo, dia 27 de março, a cerimônia de outorga de graduação dos faixas-pretas inscritos na 8ª Delegacia Regional Oeste da Federação Paulista de Judô (FPJudô), promovidos de sho-dan (1º Dan) a go-dan (5º Dan). O encontro no Centro de Especialidades em Artes Marciais Eliel Gomes, em Hortolândia, premiou 44 candidatos aprovados no exame de graduação do Judô realizado em 2021.

De Vargem Grande do Sul, o sensei Daniel Garcia da Silva, coordenador do Projeto Social Bushido de Judô, que tem a parceria com a prefeitura, foi promovido a graduação de SanDan, 3º Dan da faixa preta. O sensei Daniel recebeu o certificado de promoção emitido pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e o diploma de outorga firmado pela FPJudô em parceria com o Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo (CREF4/SP).

Estavam presentes no evento Alessandro Panitz Puglia, presidente da FPJudô, Gleguer Zorzin, secretário de Esporte e Lazer de Hortolândia, Sidnei Paris, professor kodansha e delegado regional da 8ª DR Oeste, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, secretário-geral da FPJudô, professor doutor Alexandre Janotta Drigo, presidente da Comissão Científica da FPJudô e delegado do CREF/4SP, os senseis kodanshas Maurílio Cesário (Pirassununga), Júlio Takashi Kawaguchi (Araras) e Edson Alcarde Everaldo (Piracicaba), além de muitos professores responsáveis pelas associações integrantes da 8ª Delegacia Regional Oeste da FPJudô.

O sensei Daniel Garcia foi acompanhado pela judoca Maria Eduarda Fermoselli e agradeceu pela oportunidade de receber mais uma graduação importantíssima dentro do judô. “Agradeço primeiramente a Deus por tantas coisas boas, a minha esposa Sandra pelo apoio, a todos os senseis, que de uma forma ou de outra me ajudaram dentro do caminho suave, a toda a diretoria do Judô Bushido, a todos os pais e mães dos judocas pela confiança no meu trabalho e principalmente a todos os meus alunos, os judocas Bushido que treinam muito, que se esforçam, aos judocas graduados que me ajudam, a todas as crianças que só trazem alegria dentro do nosso dojô, agradeço muito a todos, é por vocês que faço o que faço. Arigato gozaimasu”, agradeceu.