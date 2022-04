Furtou dinheiro de posto de gasolina e foi pego

Um rapaz furtou dinheiro do Posto de Gasolina no Jardim Fortaleza, na quinta-feira, dia 7, por volta das 12h. A Polícia Militar foi acionada e compareceram no local os soldados Márcio e Prado.

Na ocasião, a vítima, de 26 anos, mostrou as filmagens, onde era possível ver o rapaz, de 18 anos, furtando R$ 70,00 do caixa.

Com as gravações em mão, a equipe encontrou o rapaz próximo ao local. Foi realizada a abordagem, sendo localizado o dinheiro no bolso de sua bermuda.

Questionado pelos policiais, ele confessou ter furtado a quantia por estar com dívidas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão.

O rapaz foi levado à Delegacia de Polícia, onde o delegado tomou ciência dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência de furto. Foi arbitrada a fiança no valor de R$ 1.000, a qual foi paga pelo rapaz, sendo liberado após as formalidades legais.