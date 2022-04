Igrejas fazem programação especial para Semana Santa

A Semana Santa é a maior celebração da Igreja Católica e consiste no período entre o Domingo de Ramos e o Domingo de Páscoa, o qual relembra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.

A programação da Semana Santa em todas as paróquias de Vargem Grande do Sul começa neste domingo, dia 10, com o Domingo de Ramos.

Paróquia Santa Luzia e São João Paulo II

Neste Domingo de Ramos, dia 10, às 7h haverá missa e procissão de Ramos saindo da Comunidade São Francisco rumo à Igreja Santa Luzia e às 17h, missa e bênção dos ramos na Santa Luzia.

Na segunda-feira, dia 11, via sacra às 19h30 saindo da Comunidade São Francisco rumo à Igreja Santa Luzia, com missa em seguida. Na terça-feira, dia 12, às 19h30, haverá a Missa das Sete Dores de Maria na paróquia.

Na quarta-feira, dia 13, haverá procissão do encontro às 19h30, onde mulheres sairão da Comunidade São Francisco e homens da casa da Zilma. Em seguida, haverá missa na Matriz. Na quinta-feira da Ceia do Senhor, dia 14, haverá missa e a cerimônia do lava-pés às 19h30 nas igrejas Santa Luzia e São Francisco.

Na Sexta-feira da Paixão do Senhor, dia 15, haverá adoração ao Santíssimo das 7h às 12h. Às 15h, haverá adoração da cruz na igreja e na comunidade, e às 19h30, será a procissão do Senhor Morto, partindo da Comunidade São Francisco para a Igreja Santa Luzia.

No Sábado Santo, dia 16, haverá Vigília Pascal às 19h30 na paróquia. E no Domingo de Páscoa, dia 17, às 6h haverá a missa da ressurreição saindo do Cemitério Parque das Acácias para a igreja. Às 19h, será realizada a Missa da Páscoa na igreja.

Paróquia Nossa

Senhora Aparecida

Neste sábado, dia 9, às 18h30, haverá a bênção de ramos e missa na Capela Santo Expedito. No Domingo de Ramos, dia 10, haverá bênção, procissão de ramos e missa às 6h30, às 9h com a catequese e às 18h.

Na segunda-feira, dia 11, acontecerá a procissão do encontro e missa às 19h30. Na terça-feira, dia 12, haverá missa e Sete Dores de Maria às 19h30. Já na quarta-feira, dia 13, às 5h haverá a missa e procissão da penitência.

Na Quinta-feira Santa, dia 14, dia de Lava Pés, e missa e celebração do lava pés às 19h30, na Aparecida e na capela Santo Expedito. Após a missa, haverá Vigília até 0h30.

Na Sexta-feira Santa, haverá Vigília de Oração das 7h às 14h. Às 15h, terá a celebração da paixão e morte do Senhor, na Aparecida e na capela Santo Expedito. Às 19h30, a procissão com o Senhor morto e a Senhora das Dores na Matriz de Sant’Ana. No Sábado Santo, dia 16, a Vígilia Pascal será às 18h30 na capela Santo Expedito, e às 19h, na Aparecida.

Já no Domingo de Páscoa, haverá procissão e missa da ressurreição às 6h30, missa de Páscoa com as crianças na Aparecida às 9h e missa de Páscoa e Tríduo de Santo Expedito na capela. Às 11h, haverá batizados na Aparecida e, às 18h, Missa de Páscoa também na Matriz Nossa Senhora Aparecida.

Paróquia São Joaquim

Neste domingo, dia 10, haverá bênção de ramos no salão e procissão até a igreja às 8h para a missa. Às 19h haverá missa e bênção de ramos.

Na Segunda-feira Santa, dia 11, às 19h30, haverá o Terço dos Homens. Já na terça, dia 12, às 19h30, será celebrada a missa das Sete Dores de Nossa Senhora, na Capela de Nossa Senhora das Dores.

Na quinta, dia 14, às 19h30, haverá a missa da ceia do Senhor e lava pés. Na Sexta-feira Santa, dia 15, haverá adoração ao Santíssimo das 7h às 15h. Em seguida, a celebração da paixão do Senhor e adoração do Cristo na cruz.

No sábado, dia 16, haverá Vigília Pascal. No Domingo de Páscoa, dia 17, haverá missas às 7h, 9h e 19h, e batismo às 10h.

Paróquia Santo

Antônio

No Domingo de Ramos, haverá missa de ramos às 6h30, às 9h haverá a procissão e missa com bênção dos ramos, com saída em frente ao Cristo Redentor. Às 19h, haverá missa.

Na segunda-feira, dia 11, procissão do encontro saindo em frente à Escola Padre Donizetti, e Nossa Senhora das Dores saindo do Cristo Redentor, às 19h30.

Na terça-feira, dia 12, missa da saúde às 15h e celebração das 7 Dores de Maria só para as mulheres às 19h30.

Na quarta-feira, dia 13, haverá a solene via sacra, com início em frente à Praça da Bíblia. Às 20h, haverá a celebração do lava pés e renovação das promessas. Após a missa, adoração ao Santíssimo Sacramento.

Na Sexta-feira Santa, dia 15, haverá celebração da paixão do Senhor, adoração da Santa Cruz e comunhão às 15h. No sábado, dia 16, haverá Vigília Pascal às 20h. No Domingo da Páscoa, 17, às 6h30 haverá a missa da ressurreição e às 9h e às 19h, a Santa missa da ressurreição.

Paróquia Sant’Ana

Neste Domingo de Ramos, dia 10, na paróquia Sant’Ana haverá início da celebração na Comunidade São Benedito e procissão em direção a Matriz de Sant’Ana onde será celebrada a missa. Às 10h, acontecerá a missa e procissão de ramos na comunidade rural São José – Lino Escola.

Na segunda-feira, dia 11, haverá a celebração das Sete Dores de Nossa Senhora às 19h30. Na terça-feira, dia 12, será a procissão do encontro às 19h30. Na quarta-feira, dia 13, às 19h30, será a via sacra.

Na quinta-feira, dia 14, às 19h30 a missa da Instituição da Eucaristia e celebração do lava pés na Matriz e na comunidade rural São José. Logo em seguida, haverá a Vigília Eucarística.

Na Sexta-feira Santa, dia 15, às 15h acontecerá a celebração da adoração da cruz na Matriz de Sant’Ana e na counidade do Perobá. Às 19h30, haverá a procissão do Senhor.

No sábado, dia 16, às 19h30 haverá a Vigília Eucarística na Matriz com batizado e às 21h Vigília Pascal no Caminho.

No Domingo de Páscoa, serão celebradas missas de Páscoa às 7h, 9h e 19h na Igreja Matriz de Sant’Ana.