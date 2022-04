Morador de São João é suspeito de distribuir pornografia infantil na Internet

Um rapaz de São João da Boa Vista foi preso por suspeita de armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico infantil na internet. A prisão ocorreu no dia 31 e faz parte de uma operação deflagrada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), de Piracicaba (SP).

Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, a equipe da Polícia Civil liderada pelo delegado Paulo Henrique Pereira Vieira foi até a residência do rapaz, no Solário da Mantiqueira, para averiguar o caso.

Ao vistoriarem o computador do morador, conforme autorizado na decisão judicial, os policiais civis encontraram diversos vídeos e fotos, contendo cenas de sexo explícito de criança e adolescentes. De acordo com o jornal O Município, os materiais pornográficos se encontravam armazenados no HD interno da máquina e teriam sido distribuídos na internet por meio de programa de transmissão de arquivos, comumente utilizado para a prática deste tipo de crime.

Durante as buscas, a equipe da Polícia Civil constatou que parte dos arquivos localizados no computador se encontravam em um diretório próprio, que era destinado ao compartilhamento na internet, tão logo o programa fosse executado. Entretanto, no momento das buscas, o aplicativo não se encontrava em execução, uma vez que o computador estava desligado.

Após a localização do material pornográfico infantil, o morador foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde foi decretada a prisão dele em flagrante. O indivíduo responderá pela prática de adquirir, possuir ou armazenar conteúdos de pornografia envolvendo crianças ou adolescentes, além de ser indiciado pela distribuição deste tipo de material.

Operação Skyfall

No dia 23 de março, um homem de 55 anos foi preso por armazenar e divulgar pornografia infantil pela internet. A prisão ocorreu em São Paulo (SP), durante a Operação Skyfall. Na ocasião foram expedidos três mandados de busca e apreensão em um imóvel em Heliópolis, na zona sul da capital paulista.

A ação foi desencadeada por policiais do Deic, por meio da 1ª delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER) em conjunto com o Centro de Inteligência Cibernética (CIC). As investigações ocorreram com o apoio de policiais da Grande São Paulo, da região de São José do Rio Preto e também de Araçatuba.

O objetivo era identificar e prender disseminadores de pornografia infantil pela internet. Todo o material foi apreendido.