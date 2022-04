Procurado pela Justiça estava machucado e pediu ajuda à Guarda Civil Municipal

Na quinta-feira, dia 7, por volta das 19h, um rapaz compareceu na base da Guarda Civil Municipal (GCM) e solicitou o Resgate, devido a um ferimento na perna.

Na ocasião, o GCM Inácio percebeu uma atitude estranha no rapaz e pesquisou sua documentação, constatando um mandado de prisão.

A equipe do Resgate e do Canil, do subinspetor Charles e GCM Rafaela foi acionada para tomar as providências diante do mandado, comparecendo com o cão K9 Scotty.

O rapaz recebeu voz de prisão, sendo encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para curativo no ferimento da perna. Em seguida, ele foi levado à Delegacia de São João da Boa Vista, onde foi apresentado por captura de procurado. Ele permaneceu à disposição da Justiça.