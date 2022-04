Vereadores propõem destinar adiantamento do saldo do duodécimo ao Hospital

Os vereadores encaminharam ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) o Ofício nº 41 de 2022, assinado pelo presidente Paulinho da Prefeitura (PSB), informando que todos os membros do Legislativo concordaram com o adiantamento da devolução de parte do duodécimo da Casa no limite de até 20 mil.

No ofício os vereadores pedem ao Chefe do Executivo que a finalidade da devolução seja a compra de 15 aparelhos de televisão LED de 32 polegadas para serem dadas ao Hospital de Caridade e serem instalados nos quartos onde ficam internados os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os vereadores justificam o ofício observando que as TVs da unidade de saúde já estão velhas e muitas não comportam mais consertos. Também ponderaram que os televisores irão trazer alento aos pacientes internados. A expectativa é que o recurso seja repassado em maio, conforme explicou Paulinho.

O Hospital iniciou uma campanha em que pede doação de aparelhos novos ou em boas condições de uso com conversor digital para substituir os televisores antigos da unidade, conforme reportagem publicada no Caderno B desta edição.