3ª Caminhada da Via Crucis promete emocionar fiéis

A Comissão da Via Crucis segue com os preparativos para a 3ª Caminhada da Via Crucis, que ocorre em 1º de maio, Dia do Trabalho, com o tema ‘Eis que Faço Nova Todas as Coisas’.

Nas últimas semanas, a Comissão avançou com a estrutura do evento, além da divulgação e na distribuição de fichas aos participantes que ajudam muito com informações primárias caso o caminheiro ou ciclista passe mal ou tenha algum problema durante o trajeto.

Foi informado que, durante o percurso de 15 quilômetros em parte do Caminho da Fé existente em Vargem Grande do Sul, haverá banheiros químicos e transporte gratuito que ajudarão no conforto dos participantes.

O grupo Madre da Paz também está colaborando com a confecção de rosas que irão decorar o monumento de Nossa Senhora Aparecida, além de compor uma belíssima homenagem às vítimas da Covid-19, conforme destacou a organização.

A Comissão informou que atualmente, as estações também passam por manutenção para que o peregrino possa realizar suas preces e realizar um trajeto de muita emoção. “Este ano, o coração vai bater mais forte por ser o nosso reencontro, e mesmo que a cautela e os cuidados sejam ainda necessários, rever todos que sempre fizeram parte da história da Via Crucis é algo que aquece o coração”, observaram os membros da organização.

Todas as informações sobre pontos para retirada de fichas, locais do transporte e as comemorações deste dia tão importante para o calendário religioso de Vargem Grande do Sul, estão disponíveis na página da Via Crucis na rede social Facebook, pelo link www.facebook.com/viacrucisvargem.

Estações da Via Crucis estão passando por manutenção