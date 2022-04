Gazeta de Vargem informa o falecimento da semana

Faleceu Rute Ferreira Martins de Andrade, aos 77 anos de idade, no dia 4 de abril. Deixa a mãe Dona Tita; o marido dr. Edward José de Andrade; os filhos Priscila e Enrico; genro; nora e netos. Rute era filha do saudoso sr. Olavo Ferreira Martins, antigo comerciante de Vargem, responsável pela instalação das torres de TV.

Foi sepultada no dia 5 de abril, no Cemitério da Saudade.

