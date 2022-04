Welington Guerra gravou mais cenas para o filme Tração

O atleta vargengrandense Welington Guerra, lutador de muay thai com vários títulos em seu cartel, foi mais uma vez acionado para gravar cenas de seu personagem para o longa metragem Tração, filme sobre competições de motocross e que tem no elenco estrelas como Marcos Pasquim, Nelson Freitas, Fiuk, André Ramiro e Paola Rodrigues. O longa está previsto para estrear no meio de 2022.

O filme conta a história de cinco amigos que são convidados pelo político DiMello (interpretado por Nelson Freitas) a competir na Motoathlon, uma competição de motocross. Após a corrida, o grupo acaba caindo em uma cilada, e vai precisar de suas habilidades de motociclismo para escapar. Além do universo do motocross, o filme também vai abordar a temática da corrupção, conforme reportagem recente do jornal O Liberal.

As últimas gravações de Welington Guerra foram na Ponte do Esqueleto, em Limeira, que está desativada. Na ocasião, Welington contracenou com o ator Duda Nagle. É possível conferir cenas de bastidores dessa filmagem no Instagram do filme, o @tracaoofilme

