Advogado Rodrigo Felipe é nomeado para o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-SP

O advogado vargengrandense Rodrigo Felipe foi nomeado membro relator da Décima Sétima Turma Disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Campinas. Às Turmas, “compete instaurar procedimentos disciplinares, instruindo-os, e julgar os inscritos nos quadros da OAB, aplicando, quando for o caso, as penas previstas no art. 35 da Lei n.º 8.906/94, com exceção de “exclusão”, cabendo-lhes, no entanto, instruir os respectivos processos. Ficará a cargo também dessas Turmas apreciar e julgar pedidos de revisão, reabilitação e tornar efetiva a medida cautelar consistente em “suspensão preventiva”.

O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tem nos seus princípios fundamentais, que o exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos do Código e com os princípios da moral individual, social e profissional. No seu Art. 2º, o Código afirma que “O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da Justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes”.

A notícia da nomeação do advogado foi dada ao jornal pelo atual presidente da 123º Subseção da OAB de Vargem Grande do Sul, advogado Márcio Aliende Rodrigues. Segundo Márcio, a Subseção que preside indicou Rodrigo Felipe ao Conselho Seccional da OAB de Campinas que o aprovou.

Rodrigo é filho de Apparecido Felipe e Maria Alice da Fonseca Felipe. Formado bacharel em Direito e Ciências Jurídicas pela Fundação de Ensino Octávio Bastos, de São João da Boa Vista, atual Unifeob, no ano de 1991. Inscreveu-se na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, como estagiário e, em definitivo, desde 30 de julho de 1991, quando passou a exercer a advocacia como única atividade.

Desde fevereiro de 2006 é sócio do Escritório Felipe, Silveira e Mengali Advogados Associados. Foi vice-presidente da 123ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil durante o triênio 1998 a 2000, vindo a exercer a Presidência da instituição no período de 2001 a 2003.

Exerceu outros cargos em outras gestões da subseção da OAB de Vargem Grande do Sul, onde atualmente preside a Comissão de Ética e Disciplina. Atuou por mais de vinte anos como advogado do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. Colaborou junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no exercício da função de conciliador não remunerado por mais de quinze anos, na Comarca de Vargem Grande do Sul.