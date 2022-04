Equipe Hwarangdo conquista 29 medalhas no Paulista de Taekwondo

A Equipe Hwarangdo representou Vargem Grande do Sul na primeira etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo, disputada em Ilhabela, no litoral do Estado. A delegação composta por 27 atletas, três técnicos, além de pais e acompanhantes – a segunda maior no torneio – partiu de Vargem na sexta-feira, dia 1º de abril, às 22h. “Foi um evento emocionante que marcou o retorno das competições com público após dois anos de restrições e muitas incertezas”, comentou mestre Carlos Xavier, fundador da equipe.

As oito horas de viagem não atrapalharam o desempenho dos competidores, que trouxeram de volta para Vargem um total de 29 medalhas. “Os 27 atletas da Equipe Hwarangdo mostraram que estavam realmente preparados e focados em fazer o seu melhor no evento e conquistaram nada menos que 17 medalhas de ouro, 10 medalhas de prata e duas medalhas de bronze”, disse.

A competição que aconteceu no sábado e domingo teve a participação de 47 equipes e aproximadamente 400 atletas. A maioria dos atletas vargengrandenses competiu no sábado, ficando apenas dois lutadores para as disputas no domingo. “Vale ressaltar que o evento conta pontos para o ranking estadual, e em suas três etapas dá vaga para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo de 2022”, explicou.

Os técnicos credenciados para o evento foram o mestre Carlos Xavier, o professor e atleta Ricardo Ramos e o professor e atleta João Gabriel Radaeli. Também estiveram presentes o professor Robson Rodrigues e o instrutor Rafael

Destaque também para a torcida vargengrandense que agitou o ginásio e incentivou os atletas da equipe Hwarangdo e de várias outras equipes por quem torcia. Agora, a equipe se prepara para a segunda etapa do evento que acontece nos dias 30 de abril e 1º de maio, em São Paulo, Capital.

Medalhistas

Conquistaram a medalha de ouro em luta os atletas Daniela de Freitas Milan, Ricardo Ramos, Vinícius Henrique Machado Messias, Rafael Adriano Bertini Júnior, Pedro Moreno, Pedro Henrique Gonçalves Palmiro, Luísa Gregório Ranzani Avanzi, Hotton Vinícius Barbosa Passareli, Felipe Zatz Simões, Eduardo Idesti, Brayan da Silva Ribeiro, Breno Caixeta, Felipe Henrique Borazo, Kayque da Silva Maldonado e Lucas Misray.

Com a medalha de prata ficaram Rafaela Efigênia Cardoso Barbosa, Raul Santamarina, Laís Cristina Teixeira, Caíque Miguel da Silva, Santiago Santamarina, Pedro Henrique Balduido André, Elias Bryan de Almeida e Ezequiel Rodrigues da Silva

As medalhas de bronze foram conquistadas pelos atletas Dener Henrique de Sousa Celso e Thainá Venâncio. Os atletas Ulisses Galdino de Oliveira e João Gabriel Radaeli e Silva ficaram no quarto lugar na luta.

Além disso, os atletas Daniela de Freitas Milan e Santiago Santamarina conquistaram medalha de ouro em poomse e Pedro Moreno e Raul Santamarina, medalhas de prata.