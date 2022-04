Gente e Fatos

Elena, Lis, Carolina e Néia

O mês de abril é de muita festa para a família de Carolina Bortoluzzi Peixoto e seu marido Paolo Di Sarno. No último domingo, dia 3, Elena, caçula do casal, soprou sua 4ª velinha e neste domingo, dia 10, é a vez de Lis, a primogênita, completar 6 anos de idade. Na segunda, dia 11, quem faz aniversário e Carolina e no dia 12, é a vez de sua mãe Néia aniversariar. Os parabéns as aniversariantes ficam por conta de seus familiares e amigos

Helena

Helena João Aliende Barbieri comemora a chegada dos seus 35 anos neste sábado, dia 9, ladeada pelo carinho do marido Jeferson, da filha Ana, dos pais Catarina e Francisco, do irmão Artur e da cunhada Larissa.

Markinho

O músico Markinho Moreira celebra a mudança de idade na quarta-feira, dia 13, quando recebe os cumprimentos dos pais Shirley e Geraldo, do filho Enzzo, dos familiares e amigos.

Cibele

Na terça-feira, dia 12, Cibele Lopes comemora a chegada dos seus 23 anos. Os parabéns ficam por conta dos pais Maria de Fátima e Antônio Carlos, do namorado Gabriel, de toda a família e amigos.

Lívia

Lívia de Freitas Carozi comemora seu 9º aniversário na terça-feira, dia 12, recebendo os parabéns dos pais Juliana e Lucas, de toda a família e dos amiguinhos.



Eduardo

Na comemoração de seu 6º aniversário no dia 2 de abril, Eduardo Cassiano Toquini, recebeu os mimos dos pais Patrícia e Eduardo, da irmã Manuela e dos avós Marco, Bete, Alcides e Hilda

José Carlos

O empresário José Carlos Ferri, sócio proprietário do supermercado Estrela, completa mais um ano de vida neste domingo, dia 10, recebendo os parabéns de toda a família, em especial da esposa Silene, junto na foto, dos filhos Patrícia e Richard e equipe de trabalho.

Aninha Gilioli Cortezi se aposentou

Servidora pública municipal que atuou por mais de 30 anos em vários departamentos, Ana Cláudia Gilioli Cortezi se aposentou. Ela ingressou nos quadros municipais no dia 8 de abril de 1991, através de concurso público. Trabalhou no Gabinete do Executivo na gestão do então prefeito José Carlos Rossi, continuou no gabinete com o Prefeito José Reinaldo Martins. Depois, trabalhou no Setor de Cadastro, Fiscalização, Cultura, Tributário e Junta do Serviço Militar. Também atuou na organização em todos os eventos da cidade como Festa do Milho, Carnaval, Romaria, Festa da Batata, Aniversário da Cidade, Parada de Natal, entre outros.

Após a aposentadoria, seguirá por algum tempo à frente da Junta do Serviço Militar. Felizes com a conquista de Ana Cláudia, estão os inúmeros amigos e em especial as filhas Bruna Cortezi Pereira e Ana Luiza Cortezi Pereira.

Hospital realiza campanha para trocar televisores

O Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul iniciou uma campanha com o objetivo de trocar os televisores antigos que estão disponibilizados nos quartos dos pacientes. De acordo com a provedoria, são 37 aparelhos de televisão com mais de 10 anos de uso, todos sem condição de manutenção ou conserto. A expectativa é trocá-los por modelos mais novos, pois são muito importantes para o entretenimento e bem-estar dos pacientes internados. A entidade pede que as pessoas que possuam aparelhos de TV novos ou usados que estejam em boas condições de uso e que possuam conversor digital possam fazer a doação desses equipamentos. O morador pode levar o televisor no Hospital de Caridade ou entrar em contato pelo telefone (19) 3641-9300, para informações.

Ana Virgínia

Ana Virgínia Malagutti Gonçalves brinda a passagem de seu aniversário na quarta-feira, dia 13, ladeada pelo carinho do marido Tiago e do filho Felipe

Celino Tapi

Celino Tapi aniversaria na quarta-feira, dia 13 de abril, junto a esposa Sebastiana, aos filhos Luciano, Alessandro e Marcelo, aos netos Valentin, Joãozinho, Pâmela, Lucas e Thalia, noras e amigos

Apae vai inaugurar sala multissensorial Piet Schoenmaker

Piet Schoenmaker foi voluntário da Apae desde o antigo Cpdex

A principal instituição de Vargem Grande do Sul voltada para a educação de alunos excepcionais, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), inaugura na próxima quarta-feira, dia 13 de abril, a sala multissensorial que levará o nome do agricultor e professor de dança Piet Wilhelmus Joseph Schoenmaker, falecido em janeiro de 2020, que durante muitos anos ensinou a dança circular sagrada aos alunos da instituição.

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, a diretora da instituição, Ana Márcia Pereira Sabino, afirmou que a sala é um local onde é trabalhado a parte sensorial, auditiva e cognitiva dos alunos, sendo destinada a crianças de quatro anos até adolescentes de 17 anos.

Para a montagem da sala, foi feito um projeto pela área pedagógica da instituição e encaminhada ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), sendo contemplados através de um chamamento público, com a verba necessária para a construção da sala.

Ela foi criada segundo os princípios das técnicas de Snoezelen, terapia surgida na Holanda na década de 70, “que permite estimular os sentidos clássicos como o toque, o paladar, a visão, o som, o cheiro, bem como noções do corpo e o equilíbrio”.

A sala possui recursos como luzes, sons, texturas, onde os objetos são coloridos e disponibilizados para serem tocados, vistos e admirados, diminuindo ou eliminando a agressividade, estresses, dentre outras situações a que os alunos estão expostos.

Após a inauguração, a sala vai atender especialidades nas áreas de psicologia, fisioterapia e terapia ocupacional, onde serão utilizados todos estes recursos para auxiliar nas intervenções visando a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiências cadastradas na área de saúde junto à Apae, como serviço complementar da educação, segundo informou a diretora Ana Márcia.

Importância de Piet na

instituição

Ao falar sobre o homenageado, a diretora Ana Márcia citou que o professor holandês foi um divisor de água na instituição, participando voluntariamente desde o antigo CPDEX por cerca de 10 anos, contribuindo através da dança e de seus ensinamentos, para uma grande melhora no comportamento social, afetivo e coordenação motora dos alunos da Apae.

“Ele plantou uma semente que até nos dias atuais colhemos os frutos. A dança circular sagrada até hoje acontece dentro da instituição, onde a gente procura manter este espírito de alegria, empatia, confraternização, com excelentes resultados junto aos nossos alunos”, afirmou a diretora.

A família do homenageado, considerado o embaixador da Expoflora de Holambra é filho dos fundadores do Grupo Terra Viva, que também possui propriedades em Vargem e região, deverá comparecer na inauguração da sala multissensorial, bem como a diretoria da instituição e demais autoridades convidadas.

Márcia, diretora da Apae, comentou sobre os benefícios da nova sala terapêutica

Cláudia

Iniciando a semana com nova idade, Cláudia Regina do Carmo Oliveira brinda a passagem do seu aniversário nesta segunda-feira, e recebe as felicitações do marido Marcos, das filhas Micheli, Ana Cecília e Ana Helena e dos genros Rodrigo e Matheus

Rafael

Rafael Presti Vidal comemorou seu aniversário no último dia 30, quando recebeu os parabéns dos pais Tatiane e Fernando e do irmão Matheus.

Rosângela

Na quarta-feira, dia 13, Rosângela Maldonado Bruno celebra a passagem do seu aniversário e recebe os cumprimentos do marido Delvo, dos filhos Vítor e Dênis, das noras Elisa e Lara, do neto Davi, demais familiares e amigos.

Tamires

A cabeleireira Tamires Fernandes Mendes, do Studio de beleza Tamires Fernandes, troca de idade neste sábado, dia 9, recebendo o carinho do filho Miguel, da mãe Nira, do namorado Alissom, de seus familiares e amigos.

Manuela

Manuela Bertoli Monteiro Urbano sopra sua 7ª velinha na quinta-feira, dia 14, quando recebe os mimos dos pais, avós, tios e amigos.

Reinaldo