Um gato muito amoroso e cheio de atitude. Esse é o Romeu, o gatinho que Ana Laura Souza adotou.

Ela contou à coluna Momento Pet, que Romeu, que também tem o apelido de Amarelinho, morava na rua e que decidiu adotá-lo em setembro do ano passado. Desde então, só encheu a casa de alegria. “Ele é super aventureiro e dorme das formas mais fofas possíveis”, comentou.

Entre os cuidados com o bichano, Ana contou que mantém água sempre fresquinha. “E ofereço ração várias vezes ao dia (ele não come o ‘resto’ que fica no pote), além de muito carinho e amor”, contou.

