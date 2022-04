Bushido classifica duas atletas para a final do Paulista de Judô

A Associação Bushido de Judô, comandada pelo sensei Daniel Garcia, participou no sábado, dia 2 de abril, do Campeonato Paulista fase Inter Regional da Divisão Especial, na cidade de Ribeirão Preto, e classificou duas atletas para a final do torneio da primeira divisão.

As classificadas foram Maria Eduarda Fermoselli Adão, vice-campeã do Sub 21, na categoria meio médio e Márcia Roseli Andrade Otero, vice-campeã do Sênior, na categoria meio pesado. Os judocas do sub 18 Gustavo Slootemaker Tabet, da categoria pesado, e Diego Colan Pinheiro Santos Filho, do meio médio, lutaram bravamente e representaram muito bem a equipe do Judô Bushido.

De acordo com o sensei Daniel, o Inter Regional é um campeonato muito disputado e classifica para a final do Campeonato Paulista 2022, além de garantir pontos para o ranking paulista, onde se define os representantes do estado para o Campeonato Brasileiro.

“Estão todos de parabéns por mais esse ótimo resultado, já classificamos três atletas para a final do Campeonato Paulista Aspirante e agora temos mais duas atletas classificadas para a Final do Paulista da Divisão Especial, depois de dois anos sem nenhuma competição por conta da pandemia”, comemorou o sensei.

“Agradecimentos a toda a diretoria Bushido, aos pais e mães que nos acompanham e torcem muito pelos nossos judocas, a Aline Guerrero, ao diretor de Esportes Luís Carlos, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul pela parceria. Arigato Gozaimasu”, agradeceu.