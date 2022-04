Campeonato Municipal de Veteranos 2022 começa dia 19

O Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul realizou na última semana, o congresso técnico com as equipes que vão disputar o Campeonato Municipal categoria Veteranos, que acontecerá no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, no período noturno.

A competição conta com a participação das equipes do Ajax F.C., Unidos da Vila, Sambaí.com, Palmeirinha F.C., Amigos do Beira Rio e III Vilas. O primeiro jogo está marcado para o dia 19 de abril, às 19h45, entre Amigos do Beira Rio e o Unidos da Vila. A segunda rodada será dia 22 de abril, às 18:45h, com a partida entre o Palmeirinha e o III Vilas e às 20h45 o Sambaí.com enfrenta o Ajax F.C.