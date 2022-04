Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Waldir Azevedo

Nasc.: 23/01/1923 – Rio de Janeiro/RJ

Morte: 20/09/1980 – Rio de Janeiro/RJ

Atividades: Instrumentista e compositor

Waldir Azevedo foi um pioneiro que retirou o cavaquinho do seu papel de mero acompanhante no choro e colocou em destaque como instrumento solo, explorando de forma inédita a potencialidade do instrumento. Durante a década de 1950, fez grande sucesso com composições como “Brasileirinho”, “Pedacinho de Céu”, “Chiquita” e “Vê se gostas” e as composições de Waldir o projetaram internacionalmente.

Durante 11 anos, viajou com seu conjunto por países da América do Sul e Europa, incluindo duas viagens pelo Itamaraty e Caravana da Música Brasileira. Suas composições foram gravadas no Japão, na Alemanha e nos Estados Unidos, onde Percy Faith e sua orquestra atingiram a marca de um milhão de cópias vendidas.

Em 1951, o choro “Pedacinho do Céu” foi também um grande sucesso.

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho