Motorista morre após caminhão bater em ônibus, cair e explodir na rodovia de Águas da Prata

Um caminhão-tanque com combustível explodiu após bater em um ônibus e cair em uma ribanceira na Rodovia Governador Doutor Rodovia Adhemar Pereira de Barros, a SP-342,no km 243, em Águas da Prata (SP), na manhã desta quinta-feira, dia 14. O motorista do caminhão morreu no local.

As duas pistas da rodovia ficaram interditadas e, segundo a Renovias, não houve congestionamento porque os motoristas voltaram e buscaram rotas alternativas.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o caminhão que estava carregado de material inflamável bateu de frente contra um ônibus da viação Cometa e, em seguida, caiu em uma ribanceira da serra entre Águas da Prata e Poços de Caldas (MG).

A explosão causou uma grande nuvem de fumaça negra ao lado da rodovia e provocou um incêndio na vegetação.

O ônibus da Cometa, com 26 passageiros, ficou parado na pista e o motorista ficou preso às ferragens, sendo socorrido pelo Águia para São João da Boa Vista-SP em estado grave, mas está estável

Não há informações sobre feridos graves entre os passageiros. A Viação Cometa disse que está apurando os fatos. O ônibus saiu de Poços de Caldas e seguia sentido a São Paulo.

O atendimento aos feridos está sendo realizado por equipes da concessionária, dos bombeiros de São João da Boa Vista e Poços de Caldas e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Representantes da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), a Renovias, Perícia da Polícia Civil e a PM Rodoviária de São Paulo também foram ao local.